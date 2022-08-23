Федун ушел: грядет ли восстание «Спартака»?

Приписываемая Конфуцию пословица гласит: не дай вам Бог жить в эпоху перемен. Существуют разные мнения по поводу справедливости данного тезиса, однако, как бы то ни было, сейчас именно такое время наступило для московского «Спартака» — самого титулованного и популярного футбольного клуба нашей страны.

В понедельник ПАО «Лукойл», и ранее владевшее ранее значительной частью клубных акций, официально объявило о завершении сделки по приобретению стопроцентного пакета АО «Футбольный Клуб «Спартак-Москва» и стадиона «Открытие Банк Арена». В сообщении компании по этому поводу подчеркивается, что в связи с выходом из состава акционеров ее бывший вице-президент Леонид Федун сложил с себя полномочия президента, члена и председателя совета директоров «красно-белых» и не будет принимать никакого участия в управлении клубом.

При этом в «Лукойле» не стали обнародовать финансовые подробности сделки, но на комплименты в адрес бывшего владельца не поскупились, высоко оценив его вклад в развитие, инфраструктуры и спортивные достижения «Спартака». В компании заверили, что будут стремиться их приумножать, сохранив традиции, которые формировались на протяжении века выдающимися братьями-основателями команды Старостиными, тренерами, спортсменами и многомиллионной болельщицкой армией.

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Три победы за восемнадцать лет

При Леониде Федуне, который «зашел» в стан «красно-белых» в 2003 году, а с апреля 2004-го стал владельцем контрольного пакета клубных акций, заплатив за это по неофициальной информации около 70 млн евро тогдашним хозяевам, «Спартак» впервые в истории получил в распоряжение построенный с нуля свой собственный домашний стадион и завоевал все возможные внутрироссийские титулы. В 2017 году команда выиграла чемпионат России по футболу и Суперкубок. В 2022 году — Кубок России. Также за 18 лет спартаковцами в первенстве страны шесть раз было завоевано «серебро» и один раз — «бронза». На европейской арене в «эпоху Федуна», вопреки его амбициям, выигранных трофеев не было, однако в еврокубках «красно-белые» выступали регулярно и периодически одерживали громкие победы над ведущими европейскими коллективами.

Впрочем, в среде футбольных специалистов и болельщиков бытует мнение, что при тех финансовых возможностях, которые большую часть данного периода имелись у клуба благодаря его владельцу, со спортивной точки зрения можно было бы рассчитывать и на более высокие результаты. Однако добиться большего числа внутренних и международных побед команде мешали системные проблемы с менеджментом, следствием которых становились регулярные грандиозные скандалы. На посту гендиректора ФКСМ за это время сменилось 8 человек. На посту главного тренера — 17. По футбольным меркам это слишком высокая «текучка кадров», напоминавшая временами «мыльную оперу».

Ну а отношение фанатов к Леониду Федуну на протяжении рассматриваемого периода менялось от вполне уважительного в моменты немногочисленных триумфов до резко негативного при пробивании клубом очередного футбольного или околофутбольного дна. Дело доходило, к примеру, до транслируемых всеми возможными способами требований не позорить и продать клуб, нецензурному многотысячному скандированию с переходом на личности с трибун на матчах и массированному расклеиванию по Москве стикеров с лозунгом «Пока Федун в “Спартаке”, я на “Лукойле” не заправляюсь». В целом все это напоминало бег по кругу. Периодически у следивших за «красно-белой» эпопеей возникало чувство дежавю.

В последние время новый виток яростного гнева болельщицких масс вызывала активность на поприще управления клубом супруги Леонида Федуна властной Заремы Салиховой, сама фигура которой в совокупности с резонансными заявлениями на грани (а порой — за гранью) фола, вызывала у многих резкое неприятие. Однако акции протеста, направленные на ее отстранение от хоть и неформальной, но направляющей клубную политику роли, сошли на нет после начала бойкота фанатских секторов активной частью торсиды в силу объявления о введении в РФ Fan ID. Парадокс, но сама госпожа Салихова появление паспортов болельщика не поддержала.

«Спартак» на минималках

Переговоры об изменении структуры собственности и владельца контрольного пакета акций клуба начались еще в прошлом году, когда у топ-менеджмента «Лукойла» во главе с тогда еще президентом компании Вагитом Алекперовым, похоже, появилась усталость от тянущегося за спонсируемой командой скандального шлейфа, негативно влиявшего на ее имидж. По информации из открытых источников около 47,4% акций клуба еще в прошлом году принадлежали ООО «Спорт-Холдинг», примерно 22% — АО «Капитальные активы» (обе компании через фирмы-посредники, вероятно, были так или иначе подконтрольны Алекперову и Федуну), 30,5% — «физическому лицу с российским гражданством», которым, скорее всего, был сам Леонид Федун. Также некий символический процент принадлежал миноритарным акционерам.

В качестве покупателя первоначально предполагалось привлечь найденную не без участия Вагита Алекперова компанию City Football Group, принадлежащую шейхам из ОАЭ и владеющую английским ФК «Манчестер Сити». Однако договориться тогда не удалось, после чего на полях появился альтернативный вариант с выкупом части активов непосредственно «Лукойлом», а в феврале 2022-го вхождение арабских инвесторов в проект окончательно стало невозможным по понятным геополитическим причинам.

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Вслед за этим из «Лукойла» под санкционным давлением ушли Алекперов (апрель) и сам Федун (июнь). При этом первый, по слухам, решил оперативно избавился от долей в футбольных проектах, которые для него никогда не были приоритетными, а финансовые потери последнего заставили говорить о том, что при всей любви к футболу самостоятельно содержать «Спартак» он уже не сможет. Масло в красно-белое пламя подлило исключение из клубного бюджета статьи доходов от участия в еврокубках (УЕФА просто украл у «Спартака» плей-офф Лиги Европы, откуда команду исключили по политическим причинам) и падение посещаемости домашней арены на волне введения удостоверений болельщика. В клубе начались процессы сокращения, а местами — и откровенной минимализации расходов. Резались косты и штаты. Весной была ликвидирована вторая команда и заметно сокращены трансферные аппетиты.

Экономить, похоже, начали, вообще, на всем. Характерный момент: корреспондент «Эксперта» в этом году случайно встретил возвращавшуюся с выездного матча в полном составе команду в общей зоне прилета терминала B аэропорта Шереметьево, во избежание излишнего внимания максимально стремительно прорывающуюся с багажом в руках через толпу пассажиров. Звезды футбола стремительным аллюром двигались в потоке возвращавшихся из отпуска туристов, командировочных, гастарбайтеров и прочих простых смертных. В прошлые годы вероятность таких пересечений была не выше промаха, скажем, Квинси Промеса в упор по пустым воротам.

Одновременно со всей этой оптимизацией на фоне череды судейских скандалов у клуба обострились и без того не самые высокие отношения с «прогазпромовским» руководством отечественного футбола. Дело едва не дошло до бойкота матча за Суперкубок-2022 с «Зенитом», который вопреки практике проводить такие игры на нейтральном поле волевым решением «отправили» в Санкт-Петербург на домашнюю арену сине-бело-голубых. В происходящее даже пришлось вмешиваться представителям той организации, вслух которую у нас называть не принято. По крайней мере, в контексте футбола. Таким образом, организационные перемены в «Спартаке» явно назрели, хотя на поле команда, ведомая огненной-рыжим испанским лэптоп-тренером Гильером Абаскалем, в текущем сезоне демонстрирует неплохой атакующий футбол и находится сейчас среди лидеров чемпионата.

В последние месяцы всякий раз, когда в прессу и телеграм-каналы просачивались слухи о грядущем уходе Федуна из «Спартака», он сам, клубная пресс-служба и Зарема Салихова категорически все опровергали. Хотя в то же время комментарии главного функционера ФКСМ после победы в Кубке выглядели как некое подведение итогов. Похоже, на переговорах с «Лукойлом» в этом время уже активно обсуждалась цена окончательного решения спартаковского вопроса. Первое подтверждение того, что ситуация близка к развязке, появилось лишь 6 августа, когда действующий гендиректор клуба Евгений Мележиков признал намерение «Лукойла» выкупить «Открытие Банк Арену».

От нефти к девелопменту

К активам «Спартака», помимо стадиона и застраиваемых рядом с ним территорий в Тушино, относятся непосредственно узнаваемый во всем мире бренд, спортивные объекты в Сокольниках, где работает молодежная академия клуба, база в подмосковной Тарасовке и, собственно, состав команды. По допандемийной экспертной оценке все это стоило около 1-1,2 млрд евро. Но в текущих экономических условиях, скорее всего, на повестке была гораздо меньшая сумма. Согласно публиковавшейся финансовой отчетности, «Спартак» все последние годы приносил владельцам лишь убытки (803,6 млн рублей — в 2019 году, 1,93 млрд — в 2020-м, 881,3 млн — в 2021-м). Даже совокупная стоимость игроков с декабря прошлого года упала с 125,4 млн до 74,53 млн евро.

После публикации заявления «Лукойла», в различных СМИ появились утверждения, что участники сделки сошлись на сумме от 5 до 6 млрд рублей, хотя на старте переговоров Леонид Федун рассчитывал на 9-10 млрд и сохранение доли в клубе. Однако девелоперские проекты, связанные со «Спартаком», скорее всего, все-таки остались за ним. Теперь его основной сферой интересов станут не нефть или футбол, а именно девелопмент. Помимо застройки жилой и коммерческой недвижимостью территории бывшего тушинского аэродрома, на котором стоит стадион, речь может идти и об аналогичном проекте в Сокольниках, реализовать который планируется после перевода оттуда спартаковский академии. Возможно, поклонникам «Спартака» будет жаль, что клубные структуры окончательно покинут исторический для «красно-белых» район, но болельщицкие эмоции в данном случае в расчет не берутся.

Впрочем, не обратиться к тем, кто болеет за «Спартак», ставший для него человеком-эпохой и, безусловно, вошедший в историю российского футбола, Леонид Федун просто не мог. «Вот и закончилась эта удивительная история. В 1972 году, впервые оказавшись на матче “Спартака”, я и представить не мог, что буду восемнадцать лет возглавлять народную команду! Однако мечты иногда сбываются. Эти годы вместили многое. И восхитительные победы, и ужасные поражения. Радость триумфа и горечь разочарования. Обретение новых соратников и тех, о ком хочется скорее забыть. Это жизнь. Это футбол. Хочу выразить искреннюю благодарность моим друзьям и коллегам из компании “Лукойл” за то, что в этой сложнейшей обстановке они согласились поддержать столь значимый социальный проект, как “Спартак”. Я оставляю им конкурентоспособную молодую команду с амбициозным тренером, а также высокопрофессиональную команду менеджеров. И, конечно, великолепный стадион. Верю, что вместе они способны достигнуть новых побед! Да, и это не некролог. Всегда можете рассчитывать на мои помощь и поддержку. Я остаюсь преданным болельщиком моей любимой команды “Спартак”», —заявил он.

Кстати, слова про помощь и поддержку — это не просто фигура речи. Дело в том, что Леонид Федун пока остается членом исполкома Российского Футбольного Союза (РФС). А значит вполне сможет «лоббировать» там интересы ФКСМ.

Интрига тушинского двора

Одновременно «Лукойл» красно-белым пунктиром обозначил контуры будущего клуба. Как указывается в официальном сообщении, в ближайшее время компания планирует реализовать ряд стратегических инициатив, «направленных на совершенствование системы управления с целью создания более прозрачного и коллегиального механизма принятия решений, с привлечением профессионалов, имеющих успешный опыт работы в области спортивной индустрии».

«“Лукойл” продолжит активное развитие клубной инфраструктуры, в частности, будут созданы условия для перевода Академии им. Федора Черенкова (московская футбольная детско-юношеская школа) в Тушино. Также компания выступит инвестором строительства универсального спортивного зала и гостиницы для спортсменов и болельщиков в Тушино. Компания рассчитывает, что данные инициативы, вместе с неизменной спонсорской поддержкой со стороны “Лукойла” и других партнеров клуба, позволят еще больше укрепить позиции “Спартака” и привести его к новым победам», — подчеркнули там.

В свете сделанных заявлений становится очевидно, что будущее «Спартака» зависит теперь от трех факторов. Первый — кадрово-управленческий. Если текучка, чехарда, гладиаторские бои под ковром и интриги тушинского двора, характерные для «эпохи Федуна», продолжатся, то едва ли это приведет к хорошим спортивным и деловым результатам. Центром же принятия решений — явным или теневым — в обновленной версии клуба с высокой долей вероятности стает первый вице-президент «Лукойла» Александр Матыцын, являвшийся ранее миноритарным акционером АО. Также влияние нельзя исключать влияния на клубные структуры еще одного топ-менеджера нефтяной компании Евгения Хавкина. Но на линейные управленческие позиции привлекут, судя по тональности лукойловского релиза, чисто футбольных людей. В данном контексте в последнее время все чаще упоминается экс-глава РПЛ Ашот Хачатурьянц, хотя возможны и неожиданные фигуры.

Второй фактор — экономический. Здесь интрига в том, насколько сократится клубный бюджет и будет ли в связи с его сокращением в нынешних финансовых реалиях при формировании состава команды сделан акцент на собственных воспитанниках из той же академии и, вообще, игроках с российским паспортом или в клубе будут по-прежнему ориентироваться на легионеров, но уже с меньшими, чем во времена Федуна, финансовыми запросами и, соответственно, более низкого уровня. Нужна какая-то внятная бизнес-модель. Просто урезать финансирование, скажем, с 11 до 4 млрд рублей — это не стратегия развития инфраструктуры, а синопсис очередной серии блокбастера «Как убивали “Спартак”».

Третий — политический. Смена собственника тем или иным образом повлияет на непростые отношения с РФС и руководством Премьер-лиги. Дальнейшее ухудшение их может стать критически значимым сохранения за «Спартаком» ведущих позиций в отечественном футболе, а его владельцев —на Олимпе бизнеса. Ведь именно политика привела в 30-х годах прошлого века братьев Старостиных лагеря, а команду — на задворки чемпионата.

Ясность по всем трем обозначенным направлениям появится уже в ближайшие месяцы. И вот тогда-то все заинтересованные стороны и узнают, прав ли был Конфуций. При этом не стоит забывать, что, «Спартак» в силу своей популярности был и остается крайне значимым социальным феноменом не только с точки зрения спортивной, но и с точки общественной жизни России. Он находится в сфере особого внимания миллионов людей — от элиты до представителей социальных низов. А значит обращаться с ним необходимо бережно. В противном случае недалеко и до восстания, которое в это сложное спецоперационное время здесь никому не нужно.