Газ на максимуме — евро на минимуме. Энергетический кризис в Европе набирает обороты

Европа находится в опасной ситуации — до официального начала зимнего отопительного сезона осталось чуть больше месяца. Страны спешат заполнить газовые хранилища, однако они все еще сильно зависят от российского газа, и любые дальнейшие сокращения поставок могут привести к ночному кошмару европейских чиновников — нормированию потребления..

На этом фоне ускоряется рост стоимости электроэнергии, и в Германии показатель впервые превысил 700 евро за мегаватт-час. Для полноты картины сюда также можно добавить и рекордную жару, засуху и, как следствие, дополнительные сложности, в том числе, обмеление рек, что усугубляет ситуацию.

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Динамика кризиса не могла не отразиться на финансовых рынках. И единая европейская валюта в паре с долларом провалилась ниже паритета, обновив июльские минимумы. Последний раз так дешево евро стоил осенью 2002 года.

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При этом, если в июле это событие — достижение паритета — воспринималось трейдерами как нечто из ряда вон выходящее и вызывало повышенную волатильность, то сейчас котировки прошли и через отметку 1,00, и через предыдущий минимум пары EURUSD как нож сквозь масло.

Продажи единой европейской валюты объясняются не только спекулятивными атаками и бегством капитала из региона. Хотя, безусловно, эти факторы имеют важное значение. Текущая динамика вполне укладывается в логику макроэкономических показателей — проще говоря, фундаментальные факторы. На фоне роста стоимости энергоносителей, торговый баланс еврозоны демонстрирует катастрофический дефицит, то есть стоимость импорта намного выше стоимости экспорта. Это один из ключевых показателей для определения стоимости валюты. И по мере усугубления энергетического кризиса, ситуация на валютном рынке будет развиваться в том же направлении.

Стоит добавить — не только Европа страдает от высоких цен на газ.

Отголоски кризиса доносятся и до США, где стоимость газа впервые с 2008 года приблизилась к отметке в 10 долларов за миллион британских термальных единиц. Впрочем, что плохо для внутреннего потребителя — хорошо для экспортеров. Американские компании активно пытаются заменить Россию на рынке Европы и с удовольствием продают им свой чрезмерно дорогой газ. Поэтому на внутреннем рынке образуется дефицит — за что приходится расплачиваться рядовым гражданам.

Еще один момент, на который стоит обратить внимание — это заметное отставание стоимости нефти от стоимости газа. Цена барреля находится на уровнях начала года, хотя именно нефть может начать использоваться в качестве альтернативы газу, что подстегнет спрос и, как следствие, цены.

Но пока этого не происходит. Впрочем, в прошлом году цены на нефть показали локальный минимум как раз в 20-х числах августа, после чего начался растущий тренд. Не исключено повторение ситуации, тем более, уже осенью США перестанут продавать миллионы баррелей из своего стратегического резерва.

Но в этом уравнении есть еще одна неизвестная — это ядерная сделка с Ираном, которая может привести к увеличению предложения. По отдельным заявлениям можно сделать вывод, что стороны близки к достижению соглашения, но пока только на словах.