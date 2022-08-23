Экспорт российской нефти в Европу достиг четырехмесячного максимума

Экспорт российской нефти в Европу растет на фоне падения спроса на нефть в Азии. С 12 по 19 августа европейские страны покупали, по данным Bloomberg, в среднем 3,41 млн баррелей нефти из России в день. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 170 тыс. бар./день. Вся нефть поступала в Европу по морю.
Так много нефти у России Европа покупала лишь в апреле этого года. Как это ни странно, но Россия остается главным поставщиком нефти для Старого Света. Не исключено, что «принципиальные» европейцы хотят побольше запастись российской нефтью перед вступлением в силу 5 декабря частичного нефтяного эмбарго, под которое подпадают нефть, доставляемая морем. Если это так, то большие закупки могут продолжить расти ближайшие два-три месяца.
Наиболее активно покупает нефть у Москвы Турция. По данным Refinitiv Eikon, она увеличила импорт российской нефти в этом году вдвое. Президенты Путин и Эрдоган договорились в начале августа о дальнейшем укреплении экономических связей между двумя странами. Торговля между Турцией и Россией сейчас на подъеме несмотря на антироссийские санкции, к которым турки не присоединились.
Энергичнее всего сотрудничество расширяется в энергетической сфере. Анкара довела импорт российской нефти в этом году до 200 тыс. бар./день. В прошлом году он был вдвое меньше – 98 тыс. бар./день.
Крупнейший в Турции нефтеперерабатывающий завод «Турпас» в этом году резко увеличил закупки российской нефти марки Urals и Siberian Light и одновременно стал меньше покупать североморскую нефть, а также нефть из Ирака и Западной Африки. В январе-августе он покупал 111 тыс. бар./день российской нефти. В этот же промежуток времени в прошлом году импорт был значительно ниже – 45 тыс. бар./день.
«Выбор турецкими НПЗ российской нефти очевиден»,- приводит слова одного из турецких торговцев Reuters.
Интерес турецких нефтепереработчиков подогревают скидки. Цены на российскую нефть всех марок в этом году снизились в отличие, скажем, от североморской.
Рост импорта российской нефти в Европу проходит на фоне его снижения в Азии. Импорт нефти из России в Азии опустился до пятимесячного минимума – 1,71 млн бар./день. Для сравнения: в апреле и мае он составлял 2,1 млн бар./день.
Индию в последние недели больше интересует нефть из Саудовской Аравии. Нью-Дели сократил импорт российской нефти в июле на 7,3%. Несмотря на снижение спроса у азиатских стран Китай и Индия остаются главными покупателями нефти из России.
На прошлой неделе, утверждает Bloomberg, Россия получила от продажи нефти 138 млн долларов, на 26% больше, чем неделей ранее.