Экспорт российской нефти в Европу достиг четырехмесячного максимума

Экспорт российской нефти в Европу растет на фоне падения спроса на нефть в Азии. С 12 по 19 августа европейские страны покупали, по данным Bloomberg, в среднем 3,41 млн баррелей нефти из России в день. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 170 тыс. бар./день. Вся нефть поступала в Европу по морю.

Так много нефти у России Европа покупала лишь в апреле этого года. Как это ни странно, но Россия остается главным поставщиком нефти для Старого Света. Не исключено, что «принципиальные» европейцы хотят побольше запастись российской нефтью перед вступлением в силу 5 декабря частичного нефтяного эмбарго, под которое подпадают нефть, доставляемая морем. Если это так, то большие закупки могут продолжить расти ближайшие два-три месяца.