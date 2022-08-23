Известный экономист предсказал сильное снижение цен на газ в Европе

Впервые с 8 марта стоимость газа в Европе превысила 3 000 долл. за тысячу кубов.

Как считает известный экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский стоимость «голубого топлива» в Старом Свете выросла из-за спекулянтов и уже скоро может вернуться к прежним показателям, передаёт Общественная служба новостей.

«Когда мы говорим про спотовый рынок, надо понимать, что это прежде всего фьючерсные и форвардные контракты, это производные и ценные бумаги, и примерно 90% – это сделки между финансовыми институтами, – пояснил он. – И вот всё это почти не имеет никакого отношения к конечному потреблению, даже если это поставочные фьючерсы».

По его словам, спекулянты всегда находятся в поиске какие-то горячи тем. При этом он напомнил, что они точно также поднимали цены на нефть в 2008 году с 90 до 140 долларов за баррель, потом почему-то цена внезапно упала ниже 40 долл., и то же самое было в 2014 году во времена сланцевой революции в США. Поэтому, по его мнению, скоро следует ожидать сильного снижения цен на газ в странах Европы.

Как ранее писал «Эксперт», газовый рынок Старого Света находится в панике. После того как Газпром объявил о трёхдневной остановке прокачки по «Северному потоку» с 31 августа, цены на «голубое топливо» устремились вверх и завершили вчерашний день на рекордных отметках – 2 870 долл. за тысячу кубов. При этом в ходе торгов котировки поднимались в моменте выше 3 000 долл.

