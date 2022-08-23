Медведев заявил, что спецоперация лишила Украину шанса на вступление в НАТО

Несомненным результатом российской спецоперации стало то, что Украина теперь точно не вступит в Североатлантический альянс.

Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«В НАТО Украину теперь никто не примет. В Альянсе хоть и русофобы, но не самоубийцы. И это прямой результат специальной военной операции», — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Он отметил, что гарантии безопасности Киеву мог обеспечить только договор с Москвой. «Но украинская власть, простимулированная западными деньгами и ракетами, от него отказалась», — заключил Медведев.

Напомним, в феврале президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик, после чего в ответ на просьбу ДНР и ЛНР о помощи объявил о начале специальной военной операции на Украине.

После начала спецоперации на Украине решение о присоединении к НАТО приняли Финляндия и Швеция. Большинство членов альянса поддержали вступление в организацию двух стран; в конце июня свои возражения сняла Турция. Анкара, Стокгольм и Осло смогли урегулировать все требования, выставленные Реджепом Эрдоганом и подразумевающие, в частности, отказ Швеции и Финляндии от поддержки организации курдов и гюленистов (структуры Фетхуллы Гюлена — личного врага турецкого лидера).