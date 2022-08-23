Минобороны сообщило о новых успехах ВС РФ в ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ рассказало о новых успехах, которых добились российские военные в ходе специальной операции на Украине.

Так, согласно данным, которые официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил в ходе брифинга 23 августа, за последние сутки высокоточным оружием ВКС РФ в районах населённых пунктов Славянск и Константиновка (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожены до 200 националистов и 18 единиц военной техники.

Российская оперативно-тактическая и армейская авиация, а также ракетные войска и артиллерия уничтожили 7 складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, расположенных в районах населённых пунктов Березнеговатое (Николаевская область) и Соледар (ДНР). Кроме того, уничтожены 4 хранилища топлива для военной техники в Харьковской области и ДНР.

В ходе контрбатарейной борьбы за сутки подавлены 3 украинских взвода РСЗО «Град» в районах населённых пунктов Раздоловка и Опытное, 4 взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населённых пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск (ДНР), а также 2 американские гаубицы М777 в районе Марганца (Днепропетровская область).

ВС РФ также нанесли высокоточные удары по 2-му механизированному батальону 66-й механизированной бригады украинских военных в районе Новомихайловки, в результате батальон понёс большие потери и утратил боеспособность.

Российская авиация и артиллерия поразили за сутки 12 пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артёмовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка Донецкой Народной Республики, Дорожнянка и Каменское (Запорожская область), а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.

Российскими средствами ПВО за сутки были сбиты самолёт Су-27 в районе Баревенково (Харьковская область), а также 6 украинских беспилотников в районах населённых пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея (Харьковская область) и Широкий (ДНР).

Помимо этого, российская система ПВО за сутки перехватила 15 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населённых пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка (Херсонская область).

Ранее «Эксперт» писал, что Конашенков сообщил, что высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в Одесской области был уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским РСЗО HIMARS и зенитным комплексам западного производства.

Кроме того, в результате удара оперативно-тактической авиации ВКС России в Запорожской области ликвидирован склад горючего, на котором хранилось более ста тонн дизтоплива для военной техники ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.