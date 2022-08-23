Названа сумма, которую россияне занимают до зарплаты

В июле средний размер микрозайма («займа до зарплаты» до 30 тыс. рублей) составил 9,04 тыс. рублей. За месяц он вырос на символические 0,2%, а по сравнению с апрелем снизился на 1,3% (с 9,16 тыс. рублей). За год рост данного показателя составил 4,4% (в июле 2021 года – 8,66 тыс. рублей). Об этом говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ), куда передают сведения 3 тыс. микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов.

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«Наибольший средний размер "займа до зарплаты" в июле 2022 года (среди 30 регионов-лидеров по объемам выдачи данного вида розничного кредитования) был зафиксирован в Москве (11,44 тыс. руб.), Ростовской области (10,43 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (10,05 тыс. руб.) и Московской области (9,93 тыс. руб.) и Республике Татарстан (9,91 тыс. руб.)», — сообщили в НБКИ.

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, в апреле, на фоне экономической неопределенности средний чек микрозайма немного вырос, однако все последующие месяцы этот показатель снижался, стабилизировавшись в июне-июле на уровне 9 тыс. рублей. По его мнению, ситуация в розничном кредитовании продолжает оставаться достаточно неустойчивой и будет зависеть от экономического развития страны в целом и от динамики доходов населения в частности.

