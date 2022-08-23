Новости спецоперации: союзные силы взяли в кольцо несколько отрядов ВСУ в центре Марьинки

ВСУ на протяжении последних суток вынуждены были покинуть некоторые районы населённого пункта Марьинка, расположенного западнее Донецка.

В частности, украинские националисты потеряли контроль над центральными и восточными городскими районами, передаёт Военное обозрение. По некоторым данным, союзным войскам Вооружённых сил РФ и Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик удалось выйти в район администрации и окружить её.

При этом отмечается, что штурмовые группы взяли остатки группировки ВСУ в центре города в кольцо, что сводит к минимуму их шансы на воссоединения с остальной группой.

Ранее «Эксперт» писал, что 19 августа союзные силы в рамках специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине, освободили Зайцево и Дачу.

Оба этих посёлка расположены на территории Донецкой народной республики (ДНР). Таким образом, число освобожденных населённых пунктов в республике выросло до 270.

Напомним, 24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин в ответ на обращение лидеров республик Донбасса о помощи объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Глава государства подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью является демилитаризация и денацификация Украины.

