Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве Дугиной, рассказал о звонке дочери из Прибалтики

Наталья Вовк, которую подозревают в убийстве журналистки Дарьи Дугиной, уезжала в Европу в статусе беженки, однако вскоре вернулась на Украину.

Об этом в интервью «РИА Новости» рассказал ее отец.

«В Европе она была. Во Франции вроде. Как беженка. Потом ей не понравилось, она вернулась в Польшу, а потом в Украину», — сообщил он.

По словам отца Натальи Вовк, она связывалась с ним несколько дней назад и упоминала, что находится в Прибалтике.

«Диалог был: "Как дела?" Она говорит: "Все нормально, все нормально". Связывалась она по интернету, по скайпу или по чему-то еще. Говорила, что находится вроде в Литве», — рассказал отец подозреваемой.

Он уточнил, что разговор состоялся «где-то дня три-четыре назад».

Отец Вовк отметил, что не знает, как она попала в Россию. Также он подтвердил, что его дочь служила в ВСУ. По его словам, из армии она уволилась по состоянию здоровья.

В Москве между тем сотни людей пришли попрощаться с Дарьей Дугиной. У телецентра «Останкино», где происходит церемония прощания с журналисткой, дежурят усиленные патрули, пишет Readovka. На церемонию приехал отец погибшей, философ Александр Дугин. Ранее жители столицы организовали стихийный мемориал в память об убитой журналистке.

Вечером 20 августа в результате взрыва заминированного автомобиля погибла 29-летняя Дарья Дугина, дочь известного российского философа Александра Дугина. ФСБ обвинила в организации и убийства Дарьи Дугиной спецслужбы Украины. По данным ведомства, исполнителем является Вовк Наталья Павловна, «которая прибыла в Россию 23 июля 2022 года вместе с дочерью Шабан Софией Михайловной». Сообщается, что в настоящий момент Вовк скрывается в Эстонии.

По словам Александра Дугина, они с дочерью в последнее время получали через соцсети множество угроз от украинских националистов, но не придавали им значения.