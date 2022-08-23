Передел имущества между Сбером, «Яндексом» и VK поддержал весь рынок акций

Российский рынок акций довольно бодро начал утро, поднявшись по Индексу Мосбиржи на процент и начав тестирование на прочность сопротивления 2250 пунктов. Многие аналитики пишут, что при преодолении этой преграды «быки» активизируются, и должен начаться новый восходящий тренд.

На рынке акций сейчас доминируют частные инвесторы, их доля в обороте торгов превышает 75%. Эта категория игроков склонна прислушиваться к мнению профессионалов, особенно если они говорят в унисон. Так что если большинство участников торгов ждет роста рынка в случае закрепления Индекса Мосбиржи выше 2240 пунктов, то с большой вероятностью эти ожидания оправдаются.

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Возможно, среднесрочная динамика рынка определится до конца нынешней недели. Пока же в лидерах роста расположились бумаги Сбера, «Яндекса» и VK. Эти эмитенты сегодня объявили о перераспределении своих активов. Схема не очень проста, и даже профессионалу понадобится потратить много часов, чтобы понять, кто этого передела собственности выиграет.

Тем удивительнее тот факт, что мощно — более чем на 3% — растут все три бумаги, включая тяжеловесный Сбер. «Для акций "Сбера" новость в целом скорее нейтральна, а их сегодняшний рост, на мой взгляд, связан с заметным отставанием от рынка в ходе нынешнего ралли. От локального минимума начала августа Индекс МосБиржи вырос на 9,4%, тогда как обыкновенные акции "Сбера" — лишь на 5,1%, и сообщения о разделе активов с VK (как и новость о продаже казахстанской "дочки"), вероятно, стали инфоповодом, "подогревшим" интерес к ним», — полагает Игорь Додонов из «Финама».

Вряд ли можно записать в актив Сбера решение продать дочерний Сбербанк Казахстан казахстанскому холдингу «Байтерек». Некоторые аналитики не исключают, что актив будет реализован с дисконтом к его рыночной стоимости. Впрочем, казахстанский бизнес не делает погоду для Сбербанка.

Свыше процента дорожали к концу торгового дня «Роснефть» с «Лукойлом», где отыгрывается 3-процентный подъем цен на нефть в совокупности с перспективами ослабления рубля. При этом одни западные инвестдома в своих обзорах отмечают риски покупки нефтяных контрактов из-за возможного скорого выхода на рынок дополнительной иранской нефти. Другие же не исключают, что ОПЕК+ будет снижать квоты добычи, который, впрочем, и сейчас не выбираются в полном объеме, и нефть будет дороже.

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Поэтому пока ситуация на рынке нефти неопределенная, а сама нефть вошла в зону сопротивления 98-100 долларов за баррель. Но если котировкам удастся забраться выше 100 долларов, то не исключено ускорение роста за счет «срыва стопов» у тех игроков, которые наоткрывали короткие позиции по нефтяным фьючерсам в расчете на откат нефти в сторону 93 долларов.

Слабее рынка выглядели черные металлурги, но у них все впереди. Спрос на российскую стальную продукцию придет, когда начнется сокращение производства и закрытие европейских сталелитейных компаний, которые при европейских ценах на электроэнергию не смогут конкурировать с российской и китайской продукцией.

Нынешние цены на газ вынудили закрыть производство азотных удобрений и ряда другой продукции второго европейского производителя удобрений Grupa Azoty. Это повышает интерес к бумагам его российских конкурентов. Впрочем, сегодня акции двух ведущих отечественных производителей удобрений — «Фосагро» и «Акрона» — снизились чуть более чем на процент в рамках коррекции после предыдущего роста. Аналитики рекомендуют держать эти бумаги в среднесрочных портфелях.

Рубль на старте дня попытался продолжить вчерашнее снижение, но очень быстро рублевые «медведи» прекратили попытки просадить рубль. Но на пике налогового периода играть против рубля рискованно, в любой момент можно нарваться на крупного экспортера-продавца валюты. Ослабление российской валюты традиционно может начаться ближе к концу месяца.