Повседневные расходы россиян растут три недели подряд

По данным исследовательского холдинга Ромир, недельные расходы россиян с 15 по 21 августа выросли по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%, до 5 536 рублей. Траты граждан на повседневные покупки растут с начала августа, недельные номинальные расходы за это время увеличились на 365 рублей.

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«В период с 15 по 21 августа средние недельные расходы россиян увеличились по сравнению с предшествующей неделей на 2,1%. Индекс недельных расходов составил 5 536 рублей. В годовой динамике индекс вырос на 9,5%. Индекс среднего чека по сравнению с предшествующей неделей вырос на 0,6%. Средняя стоимость одной покупки составила 677 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года индекс выше на 7,5%», — говорится в исследовании.

Индекс среднего чека отражает динамику единовременных трат россиян (без крупных покупок свыше 15 тысяч рублей), проживающих в городах с численностью населения 100 тыс. жителей и более.

