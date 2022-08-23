«Ростех» обеспечит «Газпром» газотурбинными установками на базе авиадвигателя ПД-14

Госкорпорация «Ростех» заявила о планах поставить компании «Газпром» новейшие газотурбинные установки на базе авиационного двигателя ПД-14.

Об этом со ссылкой на пресс-службу госкорпорации пишет ТАСС.

«"Газпром" рассмотрит использование газотурбинных установок на базе авиационного двигателя ПД-14 в своих проектах, запланированных на 2025-2031 годы. Прогнозная потребность в этот период предварительно оценивается в 210 единиц», — заявил первый заместитель гендиректора «Ростеха» Владимир Артяков.

По его словам, газотурбинная установка ПД-14ГП, предназначенная для газотурбинных электростанций и агрегатов для транспортировки газа, будет до 8% экономичнее аналогов. Ее ресурс составит до 200 тыс. часов, что на 60% выше, чем у оборудования, которое используется в настоящее время.

В октябре 2021 года сообщалось, что входящее в «Ростех» АО «ОДК-Авиадвигатель» представило новые газотурбинные установки мощностью 12–16 МВт на базе двигателя ПД-14 для топливно-энергетического комплекса. «Тщательно проанализировав современные технологии создания газотурбинного оборудования, тенденции формирования требований к перспективным изделиям, мы пришли к выводу о необходимости создания на базе газогенератора новейшего отечественного авиационного двигателя ПД-14 газотурбинных установок для ТЭК России», — рассказал Максим Снитко, главный конструктор приводных ГТУ для ГПА и объектов их применения АО «ОДК-Авиадвигатель». Уточнялось, что новые установки, созданные на базе двигателя ПД-14ГП-1 мощностью 12 МВт и двигателя ПД-14ГП-2 мощностью 16 МВт, будут применяться в газоперекачивающих агрегатах для транспорта газа и газотурбинных электростанций.

ПД-14 — первый турбовентиляционный двигатель, созданный в России со времен СССР. В 2018 году Росавиация выдала двигателю сертификат типа, подтверждающий готовность изделия к серийному производству и эксплуатации.