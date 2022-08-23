Сбер и «Газпром» толкают рынок акций в восходящий тренд

Российский рынок акций сегодня с утра продолжил рост. Как и вчера среди «голубых фишек» сильно выглядит «Газпром», который преодолел зону сопротивления 180-182 рубля и пытается закрепиться над ней.

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Поддержку акциям газовой монополии оказывают, собственно, высокие цены на газ. Но при этом риски нового снижения данных бумаг высоки. Многие западные СМИ полагают, что «Газпром» в сентябре после планового техобслуживания может не запустить последнюю из работающих турбин «Северного потока». В таком случае доходы компании еще больше снизятся, а вслед за ними пойдут вниз и котировки акций.

Уверенно растет и Сбербанк, который последние недели выглядел слабо. Между тем, низкая ставка по кредитам неизбежно приведет к оживлению рынка кредитования и росту доходов банковского сектора.

Именно эти две самые «тяжелые» бумаги во многом обеспечили в первые два часа торгов рост Индекса Мосбиржи почти на процент. Индикатор ушел в район отметки 2250 пунктов. Если ему удастся закрыться выше этого уровня, то техническая картина по российскому рынку акций резко улучшится: нисходящий тренд от начала апреля можно будет считать завершенным, и вероятность движения Индекса в район 2500 пунктов резко возрастет.

Некоторые аналитики ждут в ближайшее время появления на рынке новых денег от закрывающихся полугодовых депозитов, что будет способствовать повышению котировок акций.

Однако радостную картину может испортить нефть. Сегодня с утра она растет на процент и вплотную подошла к зоне сопротивления 98-100 долларов за баррель. Пока по характеру торгов желания распродавать нефтяные контракты не видно. Однако трейдеры находятся в напряжении из-за ожидания подписания «ядерной сделки» с Ираном, после чего Исламская Республика может дополнительно выбросить на рынок порядка 1 млн баррелей нефти в течение полугода.

Очень тревожит картина на валютном рынке, где пара евро-доллар спустилась ниже 1. Причем рост курса доллара вызван не каким-то масштабным предкризисным уходом крупного капитала в американскую валюту, а слабостью европейской экономики, вызванной энергетическим кризисом. Рост курса доллара всегда негативен для сырьевых ресурсов.

Но пока акции отечественной нефтянки этих рисков не боятся, продолжая рост на уровне рынка в целом.

Рубль начал день с умеренного снижения, в паре с долларом уходя в район 60,4, но к полудню все потери были отыграны и рубль даже укрепился к доллару чуть более чем на 0,1%.

Несмотря на ожидания начала скупки «дружественных валют» российским Минфином в рамках нового бюджетного правила, спекулянты пока боятся играть против рубля. Сегодня и завтра в любой момент кто-то из крупных экспортеров может выставить на продажу большой объем долларов или юаней, поскольку подходит время уплаты налогов в казну.

Техническая картина по паре доллар-рубль пограничная. В прошлый четверг пара уверенно пробила отметку 60, создав потенциал для движения в район 55. Теперь она тестирует ее снизу вверх.

Практически все аналитики ждут начала ослабления рубля уже в конце августа, отмечая, что из-за готовящегося бюджетного правила вероятность существенного укрепления курса российской валюты очень небольшая. Поэтому, как только курс уйдет выше 61 руб за доллар, можно ожидать усиления спекулятивных покупок американской валюты.

