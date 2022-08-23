«Сбер» и VK останутся стратегическими партнерами

«Сбер» и VK не прекращают сотрудничество, несмотря на раздел совместного предприятия. Компании сосредоточатся на развитии своих определенных направлений и останутся стратегическими партнерами. Данная сделка произошла в оптимальное для рынка время и будет выгодна для всех сторон, считают эксперты, опрошенные агентством «Прайм».

Во вторник стало известно, что компания VK выйдет из состава участников «О2О Холдинг» (совместное предприятие VK и «Сбербанка»). При этом компания получит 100% долей в сервисе доставки Delivery Club. Сделку планируется закрыть до конца 2022 года после получения необходимых одобрений.

Как уточняет издание, выход VK из состава холдинга не означает прекращение партнерства. Так, компании смогут усилить фокус на развитии нужных им сервисов. В дальнейшем планируется передать «Яндексу» - Delivery Club в рамках сделки по приобретению платформ «Дзен» и «Новости».

По мнению генерального директора Remain Дмитрия Клапши, VK сконцентрирован на медийных активах, поэтому этой компании интересны «Новости» и «Дзен» (которые скорее всего будут интегрированы во «ВКонтакте»). Фокус интереса «Яндекса» при этом сводится к развитию универсального приложения «Яндекс Go», который включает все сервисы по доставке и такси, пояснил Клапша.

Действия компаний вполне логичны и профессиональны с точки зрения менеджмента партнеров-гигантов. Это выведет их сотрудничество на новый уровень, считают эксперты. При этом сотрудничество по совместному предприятию завершено вполне дружественно.

«Думаю, что они продолжат развивать какие-то совместные направления. Раздел активов дал возможность мирно договориться и получить каждой компании ликвидную часть. "Cберу", например, который занимается e-com, остался привлекательный "Самокат". По результатам исследования Data Insight, "Самокат" занимает 1-е место среди конкурентов по количеству заказов на протяжении 2022 года. "Самокат" удерживает лидерство по этому показателю на протяжении двух лет», — добавил представитель компании Nikoliers Марат Мурадян.