Сервис Delivery Club продолжит работать под прежним брендом

Сервис по доставке готовой еды и продуктов Delivery Club после его перехода к «Яндексу» продолжит работать под прежним брендом.

Как передаёт РИА Новости, об этом заявил руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов.

«После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», – подчеркнул он.

По словам Маресова, Delivery Club работает более чем в 300 городах РФ, каждый месяц доставляя миллионы заказов.

«Мы хотим соединить масштаб "Деливери" с нашими технологиями, с инфраструктурой "Яндекс.Еды" и "Лавки", чтобы сделать доставку еды, продуктов и повседневных товаров по-настоящему ежедневным сервисом, каким сегодня стал сервис такси», – подчеркнул он.

Маресов также отметил, что для пользователей станет больше выбор, так как теперь они смогут заказывать еду из всех ресторанов и магазинов, которые сотрудничают с «Яндекс.Едой» и Delivery Club, а сама доставка станет быстрее за счёт единой системы распределения заказов и увеличения количества курьеров.

«Будет выгода и для курьеров, так как вырастет плотность заказов, то есть их число на квадратный километр, и они будут чаще получать заказы поблизости от того места, где находятся», – резюмировал руководитель «Яндекс.Еды».

Как писал «Эксперт», компания VK выйдет из состава участников совместного со Сбером «О2О Холдинга», при этом приобретет 100% сервиса доставки еды из ресторанов Delivery Club, который затем будет передан «Яндексу» в обмен на платформы «Дзен» и «Новости».

Сделку планируется закрыть до конца текущего года. Сейчас «О2О Холдингу» принадлежат 98,1% акций Delivery Club, до 2% акций остаются у Rambler Group и GHP Group.

Напомним, ранее стало известно, что «Яндекс» и VK достигли соглашения по поводу сервисов «Дзен» и «Новости», которые перейдут VK. Таким образом, «Яндекс» получит Delivery Club, VK — права на технологии и товарные знаки двух медиасервисов. Закрытие сделки займет до двух месяцев в зависимости от решения ФАС.

Совместное предприятие Сбера и VK, «О2О Холдинг», было основано в декабре 2019 года. Помимо Delivery Club, в него входит сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис каршеринга You Drive, многофункциональная платформа для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производитель готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе».