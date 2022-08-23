София проведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа

Министр энергетики Болгарии Розен Христов заявил вчера, 22 августа, на пресс-конференции в Софии, что временное правительство, возглавляемое Гилибом Доневым, скоро начнет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Решение о возвращении к российскому газу было принято после отказа купить шесть танкеров с американским сжиженным газом и после заявления российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой о том, что если Болгария захочет возобновить импорт газа из России, Москва готова пойти навстречу. Кстати, от американского СПГ София отказалась не по причине его дороговизны, а из-за того, сообщает сайт intellinews, что в стране просто нет СПГ-терминалов для его разгрузки. Однако главным в решении начать переговоры с «Газпромом» стало осознание, что без российского газа зиму не пережить. Премьер Донев заявил на совещании штаба по борьбе с энергетическим кризисом, что ситуация с газом в Болгарии критическая.
На переговорах с «Газпромом» настаивают и организации болгарских бизнесменов и профсоюзы. Покупка газа по нынешним ценам, утверждают они, приведет к массовым банкротствам предприятий и компаний. Теплоцентрали уже начали отключать горячую воду.
«Переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа теперь неизбежны,- заявил Розен Христов.- Но ни у кого не должно быть иллюзий, что мы пошлем письмо по электронной почте и поставки возобновятся (на следующий день)».
Посол Митрофанова в своем заявлении подчеркнула, что поставки российского газа в Болгарию могут быть возможны только при оплате их рублями, от чего прежнее правительство, возглавляемое Кириллом Петковым, категорически отказалось. София объяснила, что это будет нарушением европейских санкций против России и невыгодно Болгарии в финансовом отношении. Отказ привел к тому, что 27 апреля в страну перестал поступать российский газ. Контракт по его поставкам действует до конца 2022 года.
Христов также обвинил прежнее правительство, что оно «сделало все возможное для того, чтобы сделать переговоры почти невозможными».
Оппозиция, кстати, обвиняла Кирилла Петкова в том, что импорт российского газа все равно продолжался, но только газ поступает в Болгарию через посредников и обходится на 20-30% дороже, чем у «Газпрома».
«Мы до предела обострили отношения с Россией,- подчеркнул Розен Христов.- Такого (в отношениях между Болгарией и Россией) еще никогда не было. Мы выслали всех дипломатов, мы оборвали все каналы коммуникации, произошел обмен гневными посланиями».
В конце июня правительство Петкова выслало 70 российских дипломатов. Бывший премьер тогда заявил, что большинство из них является шпионами и действует против интересов Болгарии.
Розен Христов также рассказал журналистам, что Болгария проведет переговоры об увеличении поставок газа с Азербайджаном. Незадолго перед падением правительства Петков пообещал к концу срока своих полномочий удвоить объем поставок азербайджанского газа.
После падения правительства Петкова в Болгарии произошли серьезные перемены. Сменилось в том числе и руководство Bulgargaz, главного газового оператора страны. Временное правительство обвинило в прекращении поставок газа из России и прежних менеджеров компании. Ожидается, что новая администрация Bulgargaz в отличие от предшественников пойдет на переговоры с «Газпромом».