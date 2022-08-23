София проведет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа

Министр энергетики Болгарии Розен Христов заявил вчера, 22 августа, на пресс-конференции в Софии, что временное правительство, возглавляемое Гилибом Доневым, скоро начнет переговоры с «Газпромом» о возобновлении поставок газа. Решение о возвращении к российскому газу было принято после отказа купить шесть танкеров с американским сжиженным газом и после заявления российского посла в Болгарии Элеоноры Митрофановой о том, что если Болгария захочет возобновить импорт газа из России, Москва готова пойти навстречу. Кстати, от американского СПГ София отказалась не по причине его дороговизны, а из-за того, сообщает сайт intellinews, что в стране просто нет СПГ-терминалов для его разгрузки. Однако главным в решении начать переговоры с «Газпромом» стало осознание, что без российского газа зиму не пережить. Премьер Донев заявил на совещании штаба по борьбе с энергетическим кризисом, что ситуация с газом в Болгарии критическая.

На переговорах с «Газпромом» настаивают и организации болгарских бизнесменов и профсоюзы. Покупка газа по нынешним ценам, утверждают они, приведет к массовым банкротствам предприятий и компаний. Теплоцентрали уже начали отключать горячую воду.