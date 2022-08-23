Совет директоров «Русала» утвердил программу биржевых облигаций на 0,5 трлн рублей

Совет директоров «Русала» принял решение утвердить программу биржевых облигаций серии 001РC объёмом до 0,5 трлн руб. или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

«Утвердить Программу коммерческих облигаций ОК «Русал» (эмитент) серии 001РС бездокументарные неконвертируемые процентные коммерческие облигации с централизованным учетом прав общей номинальной стоимостью всех выпусков коммерческих облигаций, размещаемых в рамках программы коммерческих облигаций, до 500 млрд руб., включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте», – говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ценные бумаги в рамках этой программы могут быть размещены на срок до 10 лет. При этом срок действия самой программы облигаций – бессрочный. Как ранее писал «Эксперт», «Русал» продолжил увеличивать свою долю в энергетической компании «РусГидро».

Как следует из отчёта алюминиевой компании, в настоящий момент её доля в энергохолдинге достигает 9%. По состоянию на конец 2021 года «Русал» владел 7% акций «РусГидро».

В общей сложности на приобретение акций энергокомпании с июля 2020 по июнь текущего года «Русал» потратил 454 млн долл. (из них 88 млн – на покупку 2% акций в первом полугодии 2022-го).