Сюжет дня: передел рынка высоких технологий навел шума в акциях гигантов

Российский фондовый рынок завершил сессию во вторник, 23 августа ростом. Наиболее активно покупали бумаги компаний VK (+6,16% до 447,8 рублей за глобальную депозитарную расписку), «Яндекс» (+3,80% до 2081,2 рублей за акцию) и «Сбербанк» («обычка» +3,43% до 130,38 рублей за акцию, «префы» +3,30% до 125,39 рублей за акцию).

Интерес к покупке акций дала новость о сделке, согласно которой VK выйдет из совместного со «Сбером» предприятия «O2O Холдинг» и получит 100% долей сервиса доставки Delivery Club. У «Сбербанка» останутся сервисы по доставке «Самокат» и «Кухня на районе», каршеринг «Ситидрайв» и другие. Компании также сообщили, что останутся стратегическими партнерами. При этом VK передаст «Яндексу» Delivery Club в обмен на «Дзен» и «Новости». Сделка ждет одобрения ФАС.

Среди других заметных онлайн-компаний хорошо торговались бумаги маркетплейса Ozon (+8,01% до 1516,5 рублей за американскую депозитарную расписку). Трейдеры покупали акции после отчета компании: выручка за январь-июнь 2022 года выросла на 73% до 122 млрд рублей по сравнению с первым полугодием прошлого года. Скорректированная EBITDA впервые вышла в плюс и составила 0,2 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу вырос на +1,44% до 2260,08 пунктов. Индекс РТС поднялся на +1,40% до 1190,16 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:27 мск составила 99,33 долларов за баррель (+2,95%). Российская валюта слабела – 59,89 руб. за доллар.