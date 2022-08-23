У крупнейшего экспортера сжиженного газа проблемы с газопроводами

Энергетический кризис помог Америке стать крупнейшим экспортером сжиженного газа (СПГ) в мире. Кроме этого, у американских газовых компаний крупнейший в мире портфель подписанных контрактов и готовых к запуску проектов. Казалось бы, что при таком высоком спросе на газ в целом и СПГ в частности, как сейчас, самое время наращивать добычу и зарабатывать миллиарды, но развитие сектора тормозит слабая (для крупнейшего экспортера) сеть газопроводов.

Как сообщает Oil Price, в этом году пять американских газовых компаний подписали 20 долгосрочных сделок по поставкам в Европу и Азию более 30 млн тонн/год СПГ или приблизительно 112 млн м³/д. Недавно СПГ-гигант Cheniere Energy Inc. сообщил, что нынешний год – самый активный после 2011 года по числу подписанных контрактов.

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Особой популярностью у покупателей пользуются долгосрочные контракты, позволяющие им экономить на колебаниях цен за счет фиксированной цены. По данным Oil & Gas Journal, сейчас 10-летние контракты по поставкам СПГ стоят на 75% дороже, чем в прошлом году.

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Однако запускать проекты в работу и наращивать добычу газа мешает низкая пропускная способность газопроводов. В Аппалачском бассейне, крупнейшем газодобывающем районе Америки, где извлекается свыше миллиарда кубометров газа в день, экологические организации всячески и часто успешно препятствуют строительству новых газопроводов. По мнению специалистов, увеличить добычу в Аппалачах не получится.

По прогнозам аналитической компании East Daley Capital Inc., экспорт американского СПГ к 2030 году вырастет вдвое: до 0,74 млрд м³/д. с нынешних 0,37 млрд м³/д. Для этого, считают специалисты, в 2026-30 гг. в еще одном крупном газодобывающем районе – Хэйнсвилльском бассейне, расположенном в Луизиане и Техасе, пропускная способность газопроводов должна увеличиться на 0,056-0,112 млрд м³/д.

Сейчас, по данным FERC, в работе 4 СПГ-проекта, еще 12 были одобрены регуляторами и 4 находятся у них на рассмотрении. В общей сложности они могут увеличить экспортные мощности американского СПГ на 1,12 млрд м³/д.

Большинство проектов будут выполняться в Пермианском бассейне. Компания Energy Transfer LP собирается построить огромный газопровод для транспортировки газа из Пермиана. Сейчас эта компания строит в Луизиане газопровод Gulf Run, по которому газ из Хэйнсвилля будет идти на побережье Мексиканского залива.

В мае нефтегазовые компании WhiteWater Midstream LLC, EnLink Midstream, Devon Energy Corp. и MPLX LP заключили инвестиционное соглашение по строительству 700-километрового газопровода Matterhorn Express. По нему в Техас ежедневно будут проходить 70 млн кубов газа, добытого в Пермианском бассейне. Ожидается, что первый газ по нему пойдет уже во второй половине 2024 года.

Кроме этого, компания WhiteWater планирует построить три новые компрессорные станции на газопроводе Whistler, что позволит увеличить его пропускную способность приблизительно на 14 млн м³/д и довести ее до 70 мл м³/д. По этому газопроводу тоже идет газ из Пермиана.

Несколько проектов в планах и MPLX. В этом году ожидается окончание строительства двух перерабатывающих заводов.

Для увеличения экспорта СПГ в Европу Министерство энергетики разрешило построить два новых СПГ-терминала: Golden Pass в Техасе и Magnolia в Луизиане. Операторами Golden Pass, строительство которого оценено в 10 млрд долларов, являются Exxon Mobil и Qatar Petroleum. Он должен начать работать в 2024 году. СПГ-терминал Magnolia принадлежит Glenfarne Group. Планируется введение его в строй в 2026 году. По плану, они смогут ежедневно производить около 90 млн м³/д.

Раньше американские нефтегазовые компании не хотели строить СПГ-терминалы без долгосрочных контрактов с европейскими странами на поставку газа. Однако сейчас их позиция резко изменилась. В Европе сейчас происходят события, которые вполне можно называть энергетической революцией. О намерении строить новые СПГ-терминалы недавно, например, заявили Германия, Финляндия, Латвия и Эстония.

Минэнерго США также одобрило разрешение для Cheniere Energy на расширение СПГ-терминала Sabine Pass в Луизиане и завода по производству СПГ в Корпус Кристи, Техас. Они смогут отправлять 20 млн м³/д в любую страну, с которой у США нет соглашения о свободной торговле, включая всю Европу.