ЦБ разработал порядок электронного урегулирования ДТП по ОСАГО

Банк России разработал порядок взаимодействия между потерпевшим в ДТП и страховщиком при электронном урегулировании убытка по ОСАГО. Закон об электронном урегулировании вступит в силу с 15 июля 2023 года, а с 1 января 2025-го его будут обязаны внедрить все страховщики, сообщается на сайте ЦБ.

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«Проект указания устанавливает, каким образом участник ДТП будет предоставлять страховщику документы в электронной форме, как будет согласовываться дата проведения осмотра и независимой технической экспертизы, если она понадобится», — говорится в пояснении Центробанка.

Регулятор уточнил, что уже через год страховые компании смогут предложить клиентам оформлять ДТП по европротоколу с подачей заявления через портал госуслуг, либо предоставить им полный сервис онлайн-урегулирования. При этом возможность оформить выплату по ОСАГО через офис компании сохранится.

