В Германии заявили, что больше не могут поставлять оружие Киеву из своих запасов

В Министерстве обороны ФРГ заявили, что не видят возможности увеличить объемы поставок вооружений украинским военным.

Так в военном ведомстве отреагировали на инициативу трех депутатов немецкого бундестага, которые призвали увеличить поставки оружия Киеву, в том числе за счет запасов бундесвера, пишет Spiegel.

Нарастить поставки вооружений Украине предложили Кристиан Клинк от Социал-демократической партии, а также представители Свободной демократической партии Сара Нанни и Александр Мюллер. Парламентарии убеждены, что сейчас следует в первую очередь «поддержать борьбу Киева за выживание», а возможности немецкой армии «могут и должны» отойти на второй план.

В бундесвере между тем указали на то, что оборонное ведомство не может быть ослаблено еще больше. «Что касается поставок от бундесвера, мы подошли к допустимому пределу», — цитирует издание пресс-секретаря министра обороны Кристины Ламбрехт.

В офисе канцлера ФРГ Олафа Шольца также прокомментировали инициативу депутатов. Там сослались на недавние заявления главы немецкого правительства о том, что Берлин уже поставляет Киеву большое количество оружия; в настоящий момент важно не обострять конфликт. «Мы приняли к сведению заявления из парламента», — заверили в канцелярии Шольца.