В России появилась комиссия по ликвидации лесных пожаров

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, которая будет координировать работу по борьбе со стихией в ряде регионов центральной части страны.

Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», — указывается в сообщении.

В состав новой комиссии вошли глава Минприроды Александр Козлов, заместитель руководителя МЧС Виктор Яцуценко, замначальника Главного штаба Сухопутных войск Минобороны РФ Альберт Будышкин, замруководителя Рослесхоза Алексей Венглинский, замглавы Росгидромета Владимир Соколов, заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, зампредседателя правительства Подмосковья — руководитель Главного управления региональной безопасности региона Роман Каратаев, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и врио губернатора Рязанской области Павел Малков.

Уточняется, что комиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, а также региональных органов власти по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда регионов центральной части России.

В настоящий момент в Рязанской области из-за лесных пожаров, дым от которых в прошлую среду дошел до Москвы и, по прогнозам синоптиков, сохранится до конца этой рабочей недели, действует режим ЧС. Обстановка в регионе остается напряженной; согласно данным Авиалесоохраны, площадь пожаров составляет 8—9 тыс. га. Площадь активного горения достигла 183 га, уточняет МЧС России. Cитуацию по всем природным пожарам в регионах РФ держит на личном контроле глава ведомства Александр Куренков.

По словам главы Рослесхоза Ивана Советникова, пожары в Рязанской области планируется локализовать в течение двух суток. «Мы рассчитываем в течение ближайших двух дней пожар локализовать и приступить к его дотушиванию», — заявил Советников в эфире канала «Россия-24». Он отметил, что как минимум три кромки пожара надежно локализованы.

Ранее Рослесхоз обвинил рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов бедствия, что не дало «вовремя нарастить федеральные силы».