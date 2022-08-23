Варшава обвинила Брюссель в краже миллиардов евро

Отношения между Польшей и Еврокомиссией оставляют желать лучшего и являются характерным срезом Евросоюза. Несмотря на регулярные заявления об единстве, раздающиеся в Брюсселе, Европа давно перестала (да, пожалуй, никогда и не была) единой и объединенной, как ее любят называть еврочиновники. В ней всегда были этакие «паршивые овцы», которые выбивались из строя и портили благостную картину. Последние несколько лет ими, конечно, были Польша с Венгрией, которых в Брюсселе обвиняют в нарушении демократических ценностей объединенной Европы. Сейчас из-за событий на Украине роль enfant terrible больше достается Будапешту. Но это не значит, что Варшава перестала нарушать демократические ценности (в интерпретации евросоюзовского начальства) и помирилась с Брюсселем. Просто она присвоила себе статус «главного защитника» Европы от России, и поэтому в Брюсселе ее сейчас критикуют, по крайней мере, внешне, меньше Венгрии.

Однако это, конечно, не значит, что брюссельские чиновники простили польских «автократов». После нескольких лет уговоров не трогать демократию они, наконец, перешли от слов к делу и решили наказать нарушителей рублем, вернее, евро и сократили Венгрии и Польше субсидии из Фонда восстановления после пандемии. Именно в краже этих денег поляки сейчас и обвиняют Брюссель.

Министр юстиции Польши Збигнев Зобро, который, кстати, возглавляет партию евроскептиков «Объединенная Польша» (SP), входящую в правящую коалицию, обвинил президента ЕК Урсулу фон дер Ляйен ни много, ни мало в «обмане». Здесь вспоминается бессмертный вопрос: «Где деньги, Зин?»

Речь идет о 35 млрд евро, которые Варшава очень рассчитывает получить на восстановление польской экономики после коронавирусной пандемии, но едва ли получит в полном объеме.

Мало того, правящая партия «Закон и справедливость» (PiS) все больше сомневается в том, что Польша вообще получит хоть какие-то деньги из Фонда восстановления. ЕК предъявила Польше ультиматум: деньги в обмен на отмену судебной реформы, которая, как считают в Брюсселе, поставила польских судей под контроль властей. Польское правительство внесло в закон некоторые изменения, но глава ЕК считает, что поляки сделали в этом направлении явно недостаточно, и ни о какой независимости судей в Польше по-прежнему говорить нельзя.

«Польшу ограбили, — цитирует Politico слова Збигнева Зобро, произнесенные им в Конане 22 августа. — Главную роль в этом (грабеже) сыграли немецкие политики во главе с фон дер Ляйен».

Главный юрист Польши призвал правительство перестать подчиняться Брюсселю и Берлину и проводить независимую от ЕК политику.

Зобро не скрывает своего отрицательного отношения к Брюсселю и часто критикует общеевропейские институты. Кстати, именно из-за своей бескомпромиссной позиции по отношению к ЕС он 10 лет назад и ушел из PiS, в которой к тому времени состоял 10 лет. Сейчас главной мишенью его атак является позиция ЕК по отношению к плану восстановления польской экономики, составленному правительством Матеуша Моравецкого. В июне представитель ЕК заявил, что у Брюсселя нет претензий к плану и что документ подписан. Поляки принялись ждать положенные им 35 миллиардов из Фонда восстановления и ждут их до сих пор. Деньги нужны правящей партии на обширную инвестиционную программу, которая будет очень кстати накануне выборов в сейм, назначенных на следующий год.

В споре с Брюсселем Варшава, похоже, уступать не намерена. По крайней мере, об этом неоднократно заявлял (последний раз в этом месяце) серый кардинал польской политики и лидер PiS Ярослав Качинский.