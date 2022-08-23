ВЭБ полностью перешел на расчеты в рублях и в валютах дружественных стран

После введения масштабных санкций, Внешэкономбанку пришлось заново формировать инфраструктуру взаимодействия с кредитными организациями и клиентами. И к настоящему моменту удалось выстроить это взаимодействие с российскими и с некоторыми зарубежными банками, сообщил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным председатель госкорпорации развития «ВЭБ.РФ» Игорь Шувалов. Он подчеркнул, что ВЭБ полностью перешел на работу в рублях и в валютах дружественных стран.

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«Мы часто обслуживали – особенно там, где это экспортно-импортная операция, – в долларах и евро. Мы перешли исключительно к работе в рублях. Мы используем также и другие валюты – дружественных стран, но по евро и доллару мы в настоящий момент больше операций не проводим», — рассказал Шувалов.

Он также сообщил о принятии всех необходимых решений по регуляторным требованиям, по предоставлению капитала. Наблюдательный совет, по его словам, согласовал выделение поручительств в пользу коммерческих банков на сумму 1,35 трлн рублей. Шувалов отметил, что 860 млрд рублей из этой суммы уже предоставлено коммерческим банкам, и они уже подписывают кредитные соглашения со своими заемщиками. К настоящему моменту выдано 365 млрд рублей.

