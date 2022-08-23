Ветеран американской разведки озвучил печальный прогноз для НАТО из-за Украины

Блок НАТО заметно ослабил себя, пытаясь оказать военную помощь Украине, и в настоящее время не способен быстро восстановить обороноспособность.

Об этом заявил ветеран американской разведки Скотт Риттер, который отметил, что Россия разгромила арсенал Украины ещё до начала поставок альянса, а потом уничтожила всё то, что НАТО поставил Киеву, тем самым полностью выпотрошив свои запасы, передаёт РИА Новости.

Риттер добавил, что помощь североатлантического альянса не помогла украинской армии усовершенствоваться, она находится в подавленном состоянии, а западное оружие попросту продолжает уничтожаться.

Разведчик также заметил, что некоторые страны НАТО полностью прекратили поставки Украине, так как у них закончилось оборудование, которое они могли бы передать Киеву без риска оказаться на «нулевом уровне оснащенности».

При этом он считает, что альянс не способна вернуть свой былой уровень обороноспособности из-за слабой промышленной базы, которая требует серьезной модернизации.

«Следует признать, что по сути Москва успешно демилитаризовала НАТО», – резюмировал ветеран американской разведки.

Как ранее писал «Эксперт», в Минобороны ФРГ заявили, что не видят возможности увеличить объёмы поставок вооружений украинским военным.

Так в военном ведомстве отреагировали на инициативу трёх депутатов немецкого бундестага, которые призвали увеличить поставки оружия Киеву, в том числе за счёт запасов бундесвера.

Нарастить поставки вооружений Украине предложили Кристиан Клинк от Социал-демократической партии, а также представители Свободной демократической партии Сара Нанни и Александр Мюллер. Парламентарии убеждены, что сейчас следует в первую очередь «поддержать борьбу Киева за выживание», а возможности немецкой армии «могут и должны» отойти на второй план.

Между тем в бундесвере указали на то, что оборонное ведомство не может быть ослаблено ещё больше.

«Что касается поставок от бундесвера, мы подошли к допустимому пределу», – завили в пресс-службе министерства обороны Германии.

