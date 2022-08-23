Вице-мэр Ефимов: заказы на 81 млрд рублей разместили за 5 лет на Московском портале поставщиков

Почти 770 тысяч госзакупок на общую сумму 81 млрд рублей опубликовали заказчики на Московском портале поставщиков с момента его запуска в 2018 году. Об этом сообщил 23 августа заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«За 9 лет работы московский портал поставщиков стал межрегиональным ресурсом, на котором предлагается более 1,7 млн товаров, работ и услуг. Портал обеспечивает порядка 53 тысяч госзаказчиков из 39 регионов Российской Федерации необходимой продукцией», – рассказал Владимир Ефимов. По его оценке, всего на портале зарегистрировано почти 50 тыс региональных заказчиков. «За 5 лет регионы разместили 766,8 тыс закупок по потребностям на общую сумму 80,7 млрд рублей», — добавил он.

По данным правительства Москвы, популярность сервиса растет с каждым годом. Так, если в 2019 году на нем было опубликовано 92 тыс закупок на 7,3 млрд рублей, то в 2020-м — почти 192 тыс на 17 млрд, а в 2021-м — уже 177,8 тыс конкурсов на общую сумму 22 млрд рублей.

Лидером госзакупок стала Московская область, которая опубликовала 326 тыс конкурсов на 39,7 млрд

. На втором месте Санкт-Петербург, его заказчикиразместили 141 тыс госзакупок на 14,3 млрд, рассказал руководитель департамента по конкурентной политике Иван Щербаков. «Заказчики из Краснодарского края разместили 70,5 тыс закупок на 4,4 млрд рублей, из Пермского края — 65 тыс закупок на 3,8 млрд, из Брянской области — 35 тыс закупок на 1,5 млрд рублей. Общая экономия заказчиков за этот период составила 1,3 млрд», — добавил он.

Московский портал поставщиков постоянно обновляли и дорабатывали, поэтому он стал популярным у 270 тыс российских предпринимателей. Отметим, что участвовать в госзакупках наравне с госзаказчиками могут также юридические и физические лица. «Техническая возможность позволяет получить статус заказчика в личном кабинете любому зарегистрированному пользователю, имеющему подтвержденную электронную подпись. Это стало возможным благодаря масштабируемости функционала и гибкой настройке электронного магазина портала поставщиков», — отметил министр правительства, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Добавим, что летом этого года на Московском портале поставщиков появился новый сервис: площадка товарной кооперации регионов. Там предприниматели могут найти комплектующие, ресурсы или партнеров, а также предложить госзаказчикам свою оригинальную и импортозамещающую продукцию.