VK передаст «Яндексу» Delivery Club, который купит при выходе из совместного со Сбером холдинга

Компания VK выйдет из состава участников совместного со Сбером «О2О Холдинга», при этом приобретет 100% сервиса доставки еды из ресторанов Delivery Club, который затем будет передан «Яндексу» в обмен на платформы «Дзен» и «Новости». Сделку планируется закрыть до конца текущего года. Сейчас «О2О Холдингу» принадлежат 98,1% акций Delivery Club, до 2% акций остаются у Rambler Group и GHP Group.

«VK объявляет о подписании обязывающих документов, согласно которым компания получит 100% долей в сервисе доставки еды и продуктов Delivery Club и выйдет из состава участников "О2О Холдинг". Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года после получения ряда регуляторных одобрений. VK и Сбер остаются стратегическими партнерами и продолжат сотрудничать в различных направлениях. В дальнейшем VK планирует передать Delivery Club "Яндексу" в рамках сделки по приобретению контентных платформ "Дзен" и "Новости"», — указывается в сообщении пресс-службы компании.

Ранее стало известно, что «Яндекс» и VK достигли соглашения по поводу сервисов «Дзен» и «Новости», которые перейдут VK. Таким образом, «Яндекс» получит Delivery Club, VK — права на технологии и товарные знаки двух медиасервисов.

Источник ТАСС уточнил, что закрытие сделки займет до двух месяцев в зависимости от решения ФАС.

По словам руководителя «Яндекс Еды» Романа Маресова, Delivery Club продолжит функционировать под собственным брендом. «После сделки Delivery Club продолжит работать под своим брендом. Приложения и сайт останутся, так что пользователи не почувствуют сильных изменений», — написал Маресов в своем блоге.

Совместное предприятие Сбера и VK, «О2О Холдинг», было основано в декабре 2019 года. Помимо Delivery Club, в него входит сервис экспресс-доставки продуктов «Самокат», сервис каршеринга You Drive, многофункциональная платформа для посетителей и владельцев ресторанов Foodplex, а также производитель готовых рационов питания Performance Group и сервис экспресс-доставки готовой еды «Кухня на районе».