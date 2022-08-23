Владислав Овчинский: Защиту для аккумуляторов электромобилей начнут выпускать в ОЭЗ Москвы

Алюминиевые кейсы для защиты аккумуляторов электрических автомобилей начнет выпускать осенью НПО «Композит», резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва». Об этом сообщил 23 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«Столичная компания, специализирующаяся на работе с композитными материалами, расширит перечень выпускаемой продукции за счет производства защитных корпусов для аккумуляторов электромобилей. Так, она уже установила на своем предприятии, расположенном на площадке ОЭЗ Москвы в Печатниках, новое оборудование. На эти цели и на развитие собственного производства компания направила около 60 млн рублей», – рассказал Владислав Овчинский.

Продукция, которую начнет выпускать НПО «Композит», представляет собой кейс, защищающий от внешних воздействий модули аккумулятора автомобиля. Их часто выпускают из стали, при этом у алюминия есть ряд преимуществ, начиная с его более легкого веса, уточнил гендиректор компании Михаил Филимонов. «Композит» будет выпускать кейсы разных фор и размеров, что позволит адаптировать их к характеристикам разных аккумуляторов.

Производство такой продукции становится более технологичным с точки зрения материалов и процессов их обработки. В НПО «Композит» занимаются выравниванием поверхности листового металла, снятием фаски, удалением заусенцев, сверлением и нарезкой винтов.

Согласно исследованию Международного энергетического агентства об электрических и подключаемых гибридных автомобилях Global Electric Vehicle Outlook 2022, количество продаж таких зарегистрированных транспортных средств удвоилось в 2021 году, достигнув рекордных 6,6 млн. Эта тенденция продолжается и в 2022 году, несмотря на проблемы с цепочками поставок, отметил гендиректор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. «Только в первом квартале в мире продано два млн автомобилей – это примерно на 75% больше, чем за тот же период прошлого года. Поэтому естественен интерес к данному рынку со стороны ведущих высокотехнологичных предприятий столицы, которые планомерно развивают свои производства при поддержке города», — добавил он.

НПО «Композит» – проектирует, испытывает и изготавливает продукцию из композитных материалов для автомобильной, аэрокосмической, судовой, робототехнической промышленностей. Компания нацелена на замещение импорта и в дальнейшем на экспорт широкой номенклатуры изделий из углепластика, выпускаемых серийно и по индивидуальным заказам.

ОЭЗ «Технополис «Москва»» расположена на пяти площадках общей площадью более 223 га. Общая площадь производственных корпусов превышает 550 тыс кв м. А объем инвестиций компаний-резидентов, открывших в ОЭЗ свои производства, оценивается более чем в 75 млрд рублей.