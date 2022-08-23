Влалислав Овчинский: Москвичей приглашают на квиз о промышленности города

Правительство Москвы проведет интеллектуальную игру на тему промышленности города, приуроченную ко Дню столицы. Мероприятие состоится 3 сентября в рамках проекта «Открой#Моспром», сообщил 23 августа руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

«В преддверии Дня города 3 сентября на площадке особой экономической зоны «Технополис Москва», а также в онлайн-формате мы проведем интеллектуальные состязания для всех желающих. Участники смогут расширить кругозор и узнать интересные факты о предприятиях города», — рассказал Владислав Овчинский.

Он напомнил, что в рамках проекта «Открой#Моспром» горожане и гости Москвы могут бесплатно побывать на заводах города и познакомиться с их историей. Так, за три года после старта этого проекта состоялось более 800 экскурсий на 100 промышленных предприятиях города и в их музеях. Но особую популярность завоевали промышленные квизы. За три года действия проекта участие в них приняли более 13 тыс человек из 1 700 команд.

В этот раз интеллектуальная игра будет состоять из шести раундов. Участникам предложат ответить на вопросы об истории городских предприятий, отгадать модификации военно-транспортных самолетов, название изобретений или продуктов, а также имена известнейших промышленников по небольшим подсказкам. Специальный тематический раунд в этом году будет посвящен «Московскому картофелю» — производителю первых отечественных чипсов.

Всего состоится две игры. Победителей ждут призы и подарки, отметил глава департамента.

Запись уже открыта на сайте «Открой#Моспром», для участия в команде должно быть 6-8 человек.