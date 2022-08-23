ВТБ предупредил о мошенниках, предлагающих установить удаленное из App Store приложение банка

ВТБ сообщил о рекламных рассылках в Telegram-каналах с предложением платно установить удаленное из App Store приложение банка.

Как отметили в пресс-службе кредитной организации, такая активность не имеет никакого отношения к ВТБ.

«ВТБ фиксирует случаи рекламных рассылок с предложением восстановить мобильное приложение банка в App Store. За вознаграждение "специалисты" гарантируют его установку и бесперебойную работу», — указывается в пресс-релизе.

В банке сообщают, что в рассылках предлагается установить приложение через сертификаты и «под ключ», с использованием специализированных сервисов. Эксперты предупреждают, что подобная практика является нелегальной и не дает гарантий установки прежней версии приложения.

«Более того, мошенники могут использовать эту схему в своих целях, чтобы после получения аванса за работу перестать выходить на связь», — предупредили в пресс-службе.

В ВТБ уточнили, что никакой гарантии установки приложения в такой ситуации случае нет; кроме того, личные данные клиента, в том числе логин и пароль от мобильного банка, могут получить третьи лица.

«Мошенники могут воспользоваться внешними ограничениями в работе банковской инфраструктуры. Мы призываем клиентов сохранять бдительность и не поддаваться на подобные провокации, которые обычно заканчиваются потерей времени и денег», — приводятся слова старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова.

Банк рекомендует владельцам смартфонов на iOS использовать web-версию «ВТБ онлайн».

Ранее стало известно, что мобильные приложения, которые позволяли клиентам Сбера и ВТБ проводить банковские операции, стали недоступны в App Store. Оба банка находятся под западными санкциями.