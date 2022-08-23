Выручка Ozon за первые шесть месяцев 2022 года увеличилась на 73%

Выручка российской платформы электронной коммерции Ozon в первом полугодии 2022-го выросла на 73%, до 122 млрд руб.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании. Убыток маркетплейса в первые шесть месяцев увеличился на 19% и составил 26,2 млрд руб. Оборот вырос на 113%, до 348 млрд руб.

По итогам второго квартала года скорректированная EBITDA у Ozon составила 0,2 млрд руб. по сравнению с минус 9,1 млрд руб. в тот же период прошлого года. Как отметили в компании, достичь положительного значения показателя удалось за счет масштабирования бизнеса и оптимизации операционных расходов.

Выручка Ozon во втором квартале увеличилась на 58% год к году, до 58,5 млрд руб. Уточняется, что рост обеспечила главным образом выручка от услуг, которая увеличилась на 185%, в частности, благодаря доходам от комиссий и рекламы, впервые превысив выручку от продажи товаров. Убыток сократился вдвое, до 7,2 млрд руб.

«Во втором квартале Ozon достиг операционной безубыточности: с одной стороны, на это сыграл эффект масштаба за счет инвестиций 2021 года, с другой — повышение эффективности операционных процессов, которым мы усиленно занимались с начала текущего года. Это подтверждает и тот факт, что мы снизили операционные затраты к обороту на треть год к году», — прокомментировал результаты деятельности компании ее финансовый директор Игорь Герасимов.

По его словам, в текущем году Ozon сохраняет прогноз по росту оборота на 80%. «Мы продолжаем работать над улучшением экономики и при этом сохраняем наш прогноз по росту оборота не менее 80% в этом году», — цитирует агентство пресс-релиз маркетплейса.

По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), объем электронной торговли в РФ за первые шесть месяцев 2022 года увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, достигнув 2,2 трлн рублей. Лидеры среди наиболее востребованных товаров — электроника и бытовая техника. Доля этой категории в общем объеме онлайн-торговли составляет 22%. Затем идут мебель и товары для дома (17,7%), одежда и обувь (13,9%). В пятерку самых популярных товаров входят и продукты питания с 13,5%, а также товары для красоты и здоровья (7,5%), отмечают в АКИТ.

Ранее «Эксперт» сообщал, что в скором времени Ozon начнет работать в Турции. Сотни турецких компаний смогут через нее выйти на мировой рынок, а российские потребители получат легкий доступ к турецким товарам.

В начале августа на складе Ozon в Истринском районе Московской области произошел крупный пожар, его площадь составила 55 тыс. квадратных метров. Несущие конструкции обрушились над площадью 22 тыс. квадратных метров.