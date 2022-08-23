«Яндекс» откажется от новостного агрегатора и сделает главной страницей ya.ru

Компании VK и «Яндекс» объявили о сделке, в результате которой социальной сети перейдут сервисы «Новости» и «Дзен», при этом новостной сервис полностью перенесут на портал dzen.ru.

«"Яндекс" откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы», — указывается в сообщении пресс-службы «Яндекса». Сообщается, что ядром новой главной страницы «Яндекса» и нового приложения станет «Поиск». Увидеть, каким станет обновленный ресурс, можно на new.ya.ru.

Как пишет РБК, холдинг VK, которому перейдет «Дзен», получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей». Отмечается, что «Дзен» под управлением нового владельца сохранит действующие инструменты монетизации контента для авторов.

«В результате интеграции с VK для авторов "Дзена" откроются возможности реализовать себя в новых форматах и доступ к новой аудитории. Пользователи получат еще больше качественного развлекательного и образовательного контента», — отметил гендиректор VK Владимир Кириенко.

Закрыть сделку стороны планируют к концу 2022 года. Согласно ее условиям, VK передаст «Яндексу» сервис по доставке еды Delivery Club.

После закрытия сделки VK станет крупнейшей по размеру аудитории интернет-компанией в России, сервисами которой будет пользоваться более 95% интернет-аудитории России, пишут «Известия».

О планах «Яндекса» продать «Новости» и «Дзен» стало известно в марте. Уточнялось, что «Яндекс» намерен стать полностью технологической компанией, в то время как «Дзен» ближе к соцсети; от «Новостей» же компания решила отказаться, поскольку агрегатор вызывает «много критики со всех сторон».

Сервис «Яндекс.Дзен», позволяющий находить нужную аудиторию и зарабатывать на рекламе, был запущен пять лет назад. По итогам 2021 года у «Дзена» было 22,3 млн активных пользователей в день. Агрегатор «Яндекс.Новости» создали в 2000 году.

VK — российская технологическая корпорация. До 12 октября 2021 года холдинг назывался Mail.ru Group. В конце прошлого года у компании поменялись акционеры — 2 декабря стало известно о том, что USM Алишера Усманова выходит из капитала холдинга; 4,8% обыкновенных и 57,3% голосующих акций компании получили СОГАЗ и Газпромбанк. Главой VK стал бывший топ-менеджер «Ростелекома» и сын первого замглавы администрации президента Сергея Кириенко, Владимир Кириенко.