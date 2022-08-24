5 способов скачать ролик с любого сайта

Скачать видео с сайта онлайн может потребоваться, если предстоит долгая дорога, имеются проблемы с интернетом или нужно быстро сохранить видеоряд для работы, учебы или развлечений. В статье разберем особенности и алгоритм скачивания в 5 программах. Чтобы узнать о софте для ПК больше, читайте обзор, как скачать видео из интернета.

Экранная Студия

Экранная Студия – программа, которая захватывает видео с экрана ПК или ноутбука. Запускается в пару кликов, не ограничивает по времени, а по окончанию работы открывает видеозапись в собственном редакторе.

В программе есть библиотека стилей текста, объектов графики, десятки различных переходов и титров, настраиваемые эффекты. Редактор позволяет обрезать и поворачивать файлы, скреплять, накладывать фоновую музыку или делать собственную озвучку. Сохраняет видеофайлы во всех популярных форматах, включая специальные для мобильных устройств и других девайсов.

Пошаговый алгоритм:

После запуска приложения выберите режим захвата: полностью, фрагмент или окно. Поставьте галочку для сохранения звука с компьютера.

Откройте сайт с видеоконтентом, который хотите сохранить, и начните запись в Экранной Студии. Через 10 секунд начнется работа.

Для завершения используйте кнопку F10 на клавиатуре. Видео откроется в редакторе, обрежьте лишнее и отредактируйте видеоряд.

В программе под плеером справа нажмите на зеленую кнопку «Сохранить». В новом окне останется выбрать формат, качество и папку на ПК для скачивания.

SaveFrom

Онлайн-вариант, чтобы бесплатно сохранить видео по ссылке. Поддерживает скачивание в качестве до 4K HD с TikTok, Reels, VK, Одноклассники, YouTube, Vimeo, Twitter и других популярных платформ. Для закачки не требуется регистрация на сайте, разрешает скачивать сразу все видеозаписи с одной страницы. Из недостатков – работает корректно не во всех браузерах, могут случаться обрывы скачиваний длинных файлов и контент с YouTube скачивает только в разрешении до 1080p.

Пошаговый алгоритм:

Зайдите на сайт и вставьте ссылку на видеофайл в соответствующее окно. Нажмите Enter.

Ниже появится баннер, где можно выбрать качество видео.

Нажмите на зеленую кнопку «Сохранить» и укажите путь для закачки.

TubeOffline

Англоязычный сервис позволяет сохранять видеоконтент с более 500 сайтов, которые расположены на главной странице в алфавитном порядке. Есть ограничения по форматам, скачивает только в MP4, FLV, AVI и WMV, а разрешение выше 1280x720 доступно только по премиум-подписке. Подходит для скачивания коротких видеороликов.

Пошаговый алгоритм:

Зайдите на сайт и в меню выберите тот сервис, с которого хотите скачать видеоряд.

Вставьте ссылку на запись в окно и нажмите Enter. Когда запись найдется, нажмите на кнопку Download.

В открывшейся вкладке справа внизу Record Video выберите качество скачивания ниже черты FREE. Там же можно задать временной отрезок, если нужно сохранить фрагмент.

Кликните на голубую кнопку Record Video и задайте путь скачивания файла.

Video Download Helper

Дополнительное расширение в браузер, позволяющее загрузить видео с сайта. Изначально создавалось для FireFox, сейчас есть и в Google Chrome. Предлагает на выбор разные способы скачивания и сохраняет видеоконтент во все популярные форматы, есть встроенный конвертер. В расширении можно настроить горячие клавиши для быстрого скачивания без лишних движений. Само решение бесплатное с понятным интерфейсом, но не исключены сбои и остановки при загрузке.

Пошаговый алгоритм:

Установите расширение в браузер.

Находясь на сайте, где хотите сохранить видеоряд, запустите программу в браузере через специальную иконку в виде пазла.

Расширение откроет окно с названием видео, нажмите на него и выберите вариант сохранения контента.

Задайте путь закачки и дождитесь завершения.

Ummy Video Downloader

Программа-загрузчик на ПК или ноутбук имеет функцию медиапроигрывателя и ищет видеоконтент по ссылкам и названиям. Работает на Windows и macOS, позволяет скачивать файлы отдельно или плейлистами в HD-качестве с более 700 сайтов. Сохраняет материалы быстро, благодаря многопоточности, отсутствует реклама. Софт условно-бесплатный, где в свободной версии доступны 3 одновременные закачки и выбор качества до 720p, в платной версии снимаются все ограничения, ее стоимость – 19,99$.

Пошаговый алгоритм:

Скачайте и установите программу на компьютер. Запустите ее и вставьте ссылку на видеоряд в окно поиска.

Если хотите искать по названию, зарегистрируйтесь в приложении.

Ниже окна поиска в программе выберите качество контента и нажмите скачать.

Задайте путь сохранения видеофайла на компьютер.

Заключение

Теперь вы знаете пять способов, как вытащить видео с сайта. Если нужно сохранить видеоряд в высоком качестве с возможностью сразу отредактировать, тогда попробуйте Экранную Студию. С ней можно записывать звонки, лекции, создавать инструкции и добавлять озвучку.

Для скачивания клипов и роликов продолжительностью до 20 минут используйте онлайн-сервисы или расширение для браузеров. Если требуется пакетная загрузка долгих видеороликов, попробуйте Ummy Video Downloader для ПК.