«Аэрофлот» и «Победа» получат дополнительные 1,46 млрд руб. субсидий за отмененные рейсы

Очередные субсидии, в этот раз на общую сумму 2,5 млрд руб., в связи с вынужденным возвратом пассажирам стоимости билетов на отменные из-за санкций рейсы получат 19 российских авиакомпаний.

Об этом по итогам второго раунда отбора перевозчиков, претендующих на меру поддержки, сообщает пресс-служба Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация). Уточняется, что прием заявок осуществлялся с 26 июля по 16 августа текущего года.

Всего на участие в конкурсе поступило 19 заявок, столько же авиакомпаний стали победителями отбора. «Им будет оказана господдержка в сумме 2,5 млрд руб. с целью возмещения недополученных доходов, образовавшихся в результате возврата уплаченной за воздушную перевозку провозной платы в связи с отменой международных или внутренних перевозок в условиях внешнего санкционного давления», — говорится в сообщении.

Авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Победа» направят дополнительные 1,46 млрд руб. субсидий. Уточняется, что «Аэфорлоту» выделят в 2022 году еще 1,45 млрд руб., лоукостер получит 1,8 млн руб.

В рамках первого этапа распределения субсидий, результаты которого были объявлены в начале лета, эти же компании получили в общей сложности 12,5 млрд руб. («Аэрофлот» — 11,5 млрд руб., «Победа» — около 980 млн руб.) Тогда между 20 авиакомпаниями было распределено 17 млрд руб.