Акции дня: бумаги TCS Group дешевеют после отчета

Акции компании TCS Group («Тинькофф групп») снижались по итогам торгов на Мосбирже в среду, 24 августа. Акции опустились на -5,06% до 2579,5 рублей за штуку.

Давление на акции оказал отчет компании по итогам первого полугодия 2022 года, согласно которому чистая прибыль оказалась на рекордно низком за пять лет уровне. При этом TCS Group не стала раскрывать, сколько именно составила прибыль.

Согласно отчету, чистый процентный доход по МСФО в апреле-июне 2022 года вырос с 39,9 млрд рублей годом ранее до 52,2 млрд рублей. Процентные расходы увеличились почти в 3,5 раза до 21,5 млрд рублей.

За первое полугодие процентные доходы выросли на 35% до 101,6 млрд рублей, а процентные расходы увеличились почти в два раза до 33,2 млрд рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов упал на -0,53% до 2248,23 пунктов. Индекс РТС опустился на -0,65% до 1182,39 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 21:32 мск составила 101,23 долларов за баррель (+1,01%). Российская валюта укреплялась – 59,78 руб. за доллар.