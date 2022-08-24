Cемьи школьников Донбасса и подконтрольных РФ территорий Украины получат по 10 тыс. рублей

Президент России Владимир Путин поручил выплатить по 10 тыс. руб. семьям школьников в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на контролируемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей.

«Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г.», — говорится в поручении, опубликованном на сайте Кремля.

Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. «Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима», — подчеркнул глава государства. Решение было принято после обращения за помощью ДНР и ЛНР, независимость которых была признана Москвой 22 февраля.

В апреле президент РФ подписал указ о единовременной выплате в 10 тыс. рублей ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в ДНР, ЛНР и на освобожденных территориях Украины, в связи с 77-й годовщиной Победы.