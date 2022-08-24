Жаждущая американского газа Европа получила новый удар

Такое впечатление, что удача отвернулась от Европы после того, как она объявила новый крестовый поход против России. Неприятности сыплются на бедных европейцев, как из ведра. Перечисление всех бед и несчастий займет много места и времени, а из самых последних можно привести прогноз синоптиков, предсказывающий Старому Свету, с одной стороны, некоторое ослабление засухи благодаря сентябрьским дождям, но с другой, продление жаркой и сухой погоды до ноября. Конечно, не обрадовались в Брюсселе и новости из-за океана о возвращении в строй взорвавшегося и горевшего в июне СПГ-терминала в техасском Фрипорте, работавшего в основном на Европу. Его долгожданное частичное возобновление работы откладывается, как минимум, на полтора месяца: с начала октября на середину ноября.
Радость в Брюсселе после недавнего сообщения об октябрьском возобновлении работы второго по объемам в США СПГ-терминала оказалась короткой. Отгружать газ в Старый Свет во Фрипорте вновь начнут, сообщается в заявлении оператора терминала, в середине ноября, а на 2 млрд. кубических футов в день (56 млн м³), выйдут лишь в конце ноября. Так что несмотря даже на прогноз синоптиков о теплой осени европейцам придется как-то жить без нормальных объемов фрипортовского сжиженного газа фактически до начала зимы.
Оставшиеся 4 млн кубов газа в день Европе придется ждать еще дольше, до марта 2023 года. При этом прогноз американских газовиков сопровождается еще и тревожным предупреждением о том, что на планы и сроки по восстановлению СПГ-терминала могут повлиять загадочные «обычные строительные риски».
Взрыв и пожар на СПГ-терминале «Фрипорт», расположенном, в одноименном техасском городе на побережье Мексиканского залива, произошел, напомним, 8 июня, в самое неподходящее для Европы время - в разгар борьбы Евросоюза с российским газом, когда на счету каждый кубометр. С тех пор седьмой в мире по объемам отгрузки СПГ-терминал, через который уходил на экспорт, в последние месяцы, главным образом, в Европу, каждый пятый кубометр американского сжиженного газа, простаивает.
О том, что нынешний перенос сроков скорее всего не последний, свидетельствует то обстоятельство, что он не первый и даже не второй. В середине июня оператор объявил о прекращении работы по форс-мажорным обстоятельствам и о частичном возобновлении отгрузки газа в сентябре. Однако через пару недель он пересмотрел планы и перенес возобновление работы на начало октября. Очередной перенос сроков обрекает европейцев на дальнейшие трудные и малоуспешные поиски альтернативных поставщиков и покупку газа на спотовом рынке по значительно более высоким ценам. ЧП во Фрипорте уже обошлось покупателям американского сжиженного газа, в основном, из Старого Света, в 8 млрд долларов. Говорить об окончательной сумме убытков можно будет лишь после его возвращения в строй, по уже сейчас очевидно, что это будет двузначная сумма.