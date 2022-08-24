Жаждущая американского газа Европа получила новый удар

Такое впечатление, что удача отвернулась от Европы после того, как она объявила новый крестовый поход против России. Неприятности сыплются на бедных европейцев, как из ведра. Перечисление всех бед и несчастий займет много места и времени, а из самых последних можно привести прогноз синоптиков, предсказывающий Старому Свету, с одной стороны, некоторое ослабление засухи благодаря сентябрьским дождям, но с другой, продление жаркой и сухой погоды до ноября. Конечно, не обрадовались в Брюсселе и новости из-за океана о возвращении в строй взорвавшегося и горевшего в июне СПГ-терминала в техасском Фрипорте, работавшего в основном на Европу. Его долгожданное частичное возобновление работы откладывается, как минимум, на полтора месяца: с начала октября на середину ноября.

Радость в Брюсселе после недавнего сообщения об октябрьском возобновлении работы второго по объемам в США СПГ-терминала оказалась короткой. Отгружать газ в Старый Свет во Фрипорте вновь начнут, сообщается в заявлении оператора терминала, в середине ноября, а на 2 млрд. кубических футов в день (56 млн м³), выйдут лишь в конце ноября. Так что несмотря даже на прогноз синоптиков о теплой осени европейцам придется как-то жить без нормальных объемов фрипортовского сжиженного газа фактически до начала зимы.