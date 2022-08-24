ФРП увеличил максимальную сумму займа по программе «Автокомпоненты» с 2 до 5 млрд рублей

Фонд развития промышленности (ФРП) увеличил максимальную сумму займа по программе «Автокомпоненты» с двух млрд до пяти млрд рублей, а срок займа — с семи до 10 лет. Доля минимального софинансирования со стороны заемщика сокращена с 60% до 20%.

Решение принято в условиях ограничений на поставку иностранного оборудования в РФ и заметно выросших затрат компаний на логистику, отметили в пресс-службе ФРП.

Как рассказал директор Фонда Роман Петруца, улучшение условий программы «Автокомпоненты» позволит реализовать масштабные проекты, направленные на производство компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники. «В настоящее время в рамках программы "Автокомпоненты" в Фонд поступило более 20 заявок на займы общей суммой свыше 33 млрд рублей», — сообщил Петруца.

Уточняется, что за льготными займами под 1% годовых в рамках программы в ФРП обратились предприятия из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Нижегородской и Челябинской областей, Пермского края и других регионов. «Промышленники ищут средства на создание новых и локализацию существующих двигателей, а также на импортозамещающее производство автокомпонентов», — пояснили в пресс-службе Фонда.

Там указали на то, что по статистике до 75% суммы займа направляется на покупку оборудования.

«Снижение доли минимального софинансирования со стороны заемщика по программе "Автокомпоненты" с 60% до 20% даст возможность Фонду финансировать проекты, где промышленники не могут обеспечить софинансирование на уровне 60% от общего бюджета проекта, а также в случаях, когда привлечение коммерческого финансирования в таких объемах делает проект экономически неэффективным», — указывается в пресс-релизе.

Подчеркивается, что такая опция позволит сместить фокус поддержки на низкомаржинальные проекты, способствующие решению задач критического импортозамещения.

Ранее «Эксперт» писал, что Фонд развития промышленности одобрил займы российским предприятиям из 11 регионов на 4,5 млрд рублей.