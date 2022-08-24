ФРС укрепляет доллар

На этой неделе индекс доллара США (его курс к корзине, состоящей из евро, иены, фунта стерлингов, канадского доллара, шведской кроны и швейцарского франка) вновь вплотную подошел к 20-летнему максимуму. Тот был установлен 14 июля на отметке 109,29 пунктов, но затем американская валюта начала слабеть и 11 августа ее индекс достиг локального минимума на 104,52.

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Укрепление доллара резко ускорилось на прошлой неделе — она стала для него лучшей с апреля 2020 года. На этой неделе подъем продолжился и во вторник индексом была достигнута отметка 109,21. Тогда же до 20-летнего минимума ($0,9899) падал и евро. Затем прошел закономерный откат, но американская валюта все еще находится почти вплотную к рекордным отметкам. В среду индекс доллара достигал 109,06, а вечером находился в районе 108,6.

Это означает, что в этом году он прибавил уже 13,5%. По расчетам Reuters, это самый большой рост американской валюты за календарный год с 1984 года. При этом он еще и третий по величине с тех пор, как в 1971 году была отменена конвертируемость доллара в золото. И у доллара есть неплохие шансы обновить рекорды.

Почти одновременно с ним на прошлой неделе начали резкое движение американские ценные бумаги — но только не вверх, а вниз. И это — не совпадение. Все это часть одного большого процесса. ФРС в ее борьбе с инфляцией укрепление доллара помогает, а рост акций и облигаций — вредит. Первое ужесточает финансовые условия в США, а второе — смягчает.

То, насколько это влияние было существенным, показывает, например, индекс US Financial Conditions, рассчитываемый Goldman Sachs. С середины июля, когда акции, находившиеся близко к июньским минимумам, перешли к быстрому росту, а доллар — к падению, финансовые условия в США, смягчались. И это — несмотря на июньский и июльский подъемы ставки в сумме на 150 базисных пунктов. На позапрошлой неделе условия были даже мягче, чем в середине мая.

И неудивительно, что чиновники ФРС потратили немало сил на «ястребиные» заявление для того, чтобы развернуть эту ситуацию. Рынок долго верил, что на фоне ухудшения экономической статистики регулятор замедлит или даже остановит ужесточение денежно-кредитной политики. Но к прошлой неделе Федрезерву удалось, наконец, переубедить публику.

И результаты сразу же сказались не только непосредственно на котировках, но и на финансовых условиях. Во всяком случае, индекс US Financial Conditions на прошлой неделе вырос на 25,5 б.п. до 99,3. Это отменило примерно треть смягчения финансовых условий с середины июля.

В обратном движении при инфляции, все еще находящейся в районе 40-летних максимумов (8,5% в июле), ФРС никак не заинтересована. А дальнейшее укрепление доллара ей, как минимум, не помешает.

Оно, конечно, ведет к замедлению ВВП, падению прибыли американских компаний и ухудшению ситуации в международной торговле. Но у ФРС сейчас другие приоритеты. Главы федеральных резервных банков уже заявляют, что в борьбе с рекордными темпами роста потребительских цен они готовы и на рецессию.

При этом действия американского регулятора — от ужесточения риторики до подъема ставки — объективно играют на повышение курса доллара. А тот, в свою очередь, подавляет инфляцию.

Как пояснял вчера Reuters глава отдела международных валютных операций Jefferies Брэд Бектел, эмпирическое правило состоит в том, что повышение цены доллара на 10% эквивалентно примерно 75 б.п. подъема ставки. По оценкам же Societe Generale, рост его курса на 10% приводит к снижению инфляции в США на 0,5 процентных пункта в течение года.

Так что пока у доллара один путь — вверх. Другое дело, что будет потом с переоцененной валютой. Вероятно, нарастающие проблемы в международной торговле много позднее приведут курс к более справедливым значениям. Как говорят сами американцы, лучшее лекарство от высоких цен — высокие цены.