Глава Минприроды сообщил, что часть пожаров в ЦФО произошла в результате поджогов

Причиной ряда лесных пожаров в Центральном федеральном округе, в том числе в Рязанской области, стали поджоги.

Об этом рассказал глава Минприроды РФ Александр Козлов, передает «Интерфакс». Он отметил, что соответствующая информация уже передана в МВД.

«То, что происходит в ЦФО, вызвано не только сухими грозами, жаркой погодой и отсутствием осадков. Есть факты поджогов, мы сегодня это видели в Рязанской области, работаем сейчас с органами министерства внутренних дел, соответственно, документы подали», — заявил Козлов на совещании президента РФ Владимира Путина с профильными ведомствами по ликвидации природных пожаров.

По словам чиновника, в тушении пожаров под Рязанью задействованы почти 7,5 тысяч сотрудников МЧС РФ и столичных пожарных, работают 16 единиц авиации.

Козлов отметил, что, согласно данным Росгидромета, дым от пожаров в Нижегородской области «не шел и не идет в сторону Москвы, по розе ветров смог идет с Рязанской области».

Ранее «Эксперт» сообщал, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил создание правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров, которая будет координировать работу по борьбе со стихией в ряде регионов центральной части страны, в состав которой вошел глава Минприроды. Новая структура координирует деятельность федеральных министерств и ведомств, а также региональных органов власти по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории ряда регионов центральной части РФ.

В Рязанской области из-за лесных пожаров, дым от которых на прошлой неделе дошел до Москвы — по прогнозам синоптиков, он сохранится до конца этой рабочей недели, — действует режим ЧС. В Рослесхозе обвинили рязанских чиновников в сокрытии реальных масштабов бедствия, что не дало «вовремя нарастить федеральные силы».

Как сообщил по итогам сегодняшнего совещания с Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин, ситуация остается сложной. «Ситуация действительно сложная. Совместными усилиями, надеюсь, в ближайшие дни основные очаги в Рязани будут локализованы», — написал столичный градоначальник в своем Telegram-канале.