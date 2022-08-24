Инфляционные ожидания россиян вновь выросли

Инфляционные ожидания населения на год вперед в августе составили 12% после 10,8% в июле. Наблюдаемая инфляция снизилась до 20,5% (-1,7% к июлю). Индекс потребительских настроений в августе повысился, обновив максимум с мая 2018 года, сообщается на сайте ЦБ.

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«Инфляционные ожидания в августе выросли только в подгруппе респондентов без сбережений, причем наиболее сильно – у респондентов с самыми низкими доходами. В последние месяцы оценки ожидаемой инфляции у респондентов без сбережений остаются волатильными, с мая они колеблются в широком диапазоне 11–14,5% без выраженного тренда. У респондентов со сбережениями инфляционные ожидания в августе продолжили снижаться пятый месяц подряд, опустившись к 9,8%», — говорится в докладе ЦБ.

Долгосрочные инфляционные ожидания населения тоже немного выросли, оставшись при этом заметно ниже уровней второй половины 2021 года и начала 2022-го. Доля респондентов, считающих, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, составила 49% (+2% к июлю, -8% к февралю).

«Наблюдаемая населением годовая инфляция в августе снизилась. Ее медианная оценка составила 20,5% (-1,7% к июлю). Изменение оценок наблюдаемой инфляции было однонаправленным у респондентов как со сбережениями, так и без сбережений», — следует из доклада.

Опираясь на данные опроса ООО «инФОМ», регулятор сделал вывод, что уменьшение оценок наблюдаемой инфляции происходило на фоне продолжающегося снижения обеспокоенности россиян ростом цен на основные товары-маркеры. Респонденты реже, чем месяцем ранее, сообщали о росте цен на большинство продовольственных товаров. При этом, обеспокоенность населения ростом цен на услуги ЖКХ в августе заметно повысилась «из-за несколько более сильного, чем в предыдущие годы, июльского повышения тарифов».