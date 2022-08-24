Инвесторы решили зафиксировать часть прибыли

Российский рынок акций долго болтался вокруг вчерашнего закрытия, но под вечер в отсутствие позитивных новостей страхи потерять заработанное возобладали, и трейдеры приступили к не очень активной фиксации прибыли. В результате, по итогам дня Индекс Мосбиржи снизился на 0,5%.

Вниз рублевый индикатор рынка акций утащили две тяжеловесные бумаги, которые ранее обеспечивали ему значительную долю роста — «Газпром» (-0,8%) и Сбербанк (-1,7%).

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Причем процесс фиксации прибыли в бумагах «Газпрома» может продолжиться, несмотря на то что сегодня спотовые цены на газ в Европе взлетели более чем на 16% и подошли к отметке 3100 долларов за тысячу кубов. Даже такой дорогой газ не сможет компенсировать потерь выручки «Газпрома» в случае, если газовая монополия не возобновит в сентябре экспорт газа по «Северному потоку» после планового техобслуживания последней из работающих турбин. Именно эти страхи приводят к росту цен на газ.

Лучше рынка выглядела нефтянка: «Лукойл» подорожал на 0,5%, «Роснефть» — на 0,6%. Днем котировки нефти уходили выше 101 долларов за баррель, но к концу российских торгов спустилась ниже 100 долларов. Никаких поводов для удешевления нефти нет. Наоборот, сегодня вышли довольно хорошие данные по запасам нефти в США, зафиксировавшие снижение показателя на 3,3 млн баррелей, в то время как рынок ждал уменьшения на 0,9 млн.

Снизились и акции ГМК «Норникель» (-0,9%), продолжив оставаться около отметки 15 тысяч рублей. С точки зрения технического анализа это неплохо. Возможно, консолидация говорит об окончании долгосрочного нисходящего тренда, начавшегося еще в мае 2021 года.

В лидерах же снижения были расписки TCS Group (Группа «Тинькофф»). Сегодня Группа опубликовала отчетность. Вернее, ее часть: показатель прибыли за первое полугодие не раскрывается, но было сказано, что и в первом, и во втором кварталах Группа была прибыльной. При этом прибыль за полугодие стала минимальной за последние 5 лет.

Впрочем, это нельзя назвать негативом, поскольку в условиях западных санкций, накрывших российские банки, инвесторы должны радоваться любой прибыли. Однако по итогам дня бумага потеряла чуть более 5% стоимости.

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При этом технические аналитики скажут, что ее снижение произошло бы при любой отчетности. После безоткатного роста с 8 августа, вчера расписки компании закрылись примерно на уровне открытия. На дневном графике появилась фигура «крест», которая говорит об истощении сил «быков» и готовности актива к развороту. Это мы увидели сегодня, когда инвесторы стали фиксировать прибыль «по факту» публикации отчета.

Сумела удержать утренний рост «Алроса» (+2,2%), которая интересна не только с точки зрения восстановления объемов «докризисных» продаж, но и как один из бенефициаров ожидания снижения курса рубля.

В числе лидеров роста были и акции независимого производителя СПГ «Новатэк», выросшие на 0,8%. Практически все аналитики считают, что бумаги этого эмитента намного более интересны чем «Газпрома» в свете раллирующих цен на газ.

Совсем вяло прошли торги в валютной секции Мосбиржи. Курс рубля по итогам дня не изменился при очень низких объемах торгов. При этом сегодня и завтра пик налогового периода, когда экспортеры обычно увеличивают продажу валютной выручки. Но в конце августа повышенной активности экспортеров пока не видно.

Техническая картина по рублю сейчас неопределенная. Пара доллар-рубль продолжает начатую в первых числах августа консолидацию около отметки 60. Пока все попытки выйти из этой консолидации заканчивались безрезультатно. Стоит ждать повторения желания сформировать новый тренд.

«Выход из консолидации может состояться уже на следующей неделе, поскольку фактор налоговых платежей исчерпает себя, а валютных интервенций государства — усилится», — так ситуацию охарактеризовал эксперт по фондовому рынку Дмитрий Бабин из «БКС Мир инвестиций».