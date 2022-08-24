Из европейских акций выпустили газ

Во вторник европейские акции падали уже третью сессию подряд. Но если поначалу на них давили «ястребиные» заявления чиновников ФРС из-за океана, то в последние дни хватало внутренних новостей.

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Часть из них была связана с быстро дорожающими энергоносителями. Сначала «Газпром» сообщил о предстоящей трехдневной остановке «Северного потока» на техобслуживание оборудования. Цены на газ подскакивали выше $3000 за куб. м.

В понедельник быстро пошла вверх и нефть. И сегодня цена Brent, которая еще вчера падала до $92,36, уже штурмовала круглую отметку 100, достигнув $99,98 за баррель.

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Это среди прочего было связано с новостями о том, что Каспийский трубопроводный консорциум временно вывел из эксплуатации два из трех выносных причальных устройств на морском терминале в связи с повреждениями. Ожидались нарушения поставок нефти из Казахстана.

По той же причине за ночь подскочили на 13% еще и цены на газ. Так что энергетический кризис в Европе, бушующий не первый месяц, только усугубляется. И во вторник рынок смог получить наглядные свидетельства того, как это отражается на экономике. S&P Global опубликовала предварительные данные по сводному индексу менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в августе.

Выяснилось, что тот второй месяц подряд находится ниже отметки 50 пунктов, отделяющей рост деловой активности от ее падения. Индекс понизился до 49,2 пункта с 49,9 в июле.

Спад идет по всем направлениям. Лишь сфера услуг пока остается выше ключевого рубежа, но и она сократилась с июльских 51,2 до 50,2 пункта (минимум с апреля 2021 года). PMI в обрабатывающей промышленности упал до уровня первых месяцев пандемии. 49,7 пункта – это его наименьшее значение с июня 2020 года.

Углубилось падение локомотива европейской экономики – Германии. Теперь она мощно ведет за собой общие показатели не вверх, а вниз. Ее сводный PMI снизился с 48,1 пункта до 47,6 – это тоже более чем двухлетний минимум. Здесь сфера услуг упала уже до 48,2 пункта, хотя в обрабатывающей промышленности индикатор и чуть приподнялся (до 49,8 пункта с 49,3).

К снижению в августе присоединилась и вторая экономика Европы – Франция. Для нее это первый подобный случай за полтора года. Сводный PMI страны рухнул с 51,7 пункта до 49,8. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 51, а в обрабатывающей промышленности – до 49 пунктов.

Такие данные о крупнейших европейских экономиках на фоне высокой инфляции, с которой ЕЦБ уже начал бороться повышением ставок, рисуют перспективу близкой общеевропейской рецессии. Она рядом уже сейчас, а дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики ускорит ее наступление. Перед Европейским центробанком стоит дилемма, которая постепенно становится все менее разрешимой.

С одной стороны, для того чтобы замедлить темпы роста цен ему нужно повышать ставки. Но еще до того, как ЕЦБ победит инфляцию, экономика окажется в глубокой рецессии, а в периферийных странах ЕС разразится долговой кризис. И хотя для предотвращения последнего регулятор уже ввел новый механизм, полностью решить эту проблему в условиях высоких ставок не удастся.

С другой стороны, можно и не сильно ужесточать политику, но рецессия с инфляцией все равно никуда не денутся – разве что первая окажется мягче, а вторая будет выше. Оба сценария подозрительно напоминают стагфляцию. Но первый вариант предполагает, что после глубокого и долгого экономического спада ситуация может улучшиться. Для рынков, впрочем, все это – далеко не лучшая перспектива.

«С ростом европейских цен на газ и сильными показателями внутреннего ценового давления мы ожидаем, что инфляция останется очень высокой, – заявил Reuters старший экономист по Европе Capital Economics Джек Аллен-Рейнольдс. – Учитывая все обстоятельства, опросы PMI согласуются с нашим мнением о том, что Европейскому центральному банку придется ужесточать денежно-кредитную политику, даже когда экономика впадет в рецессию».

Рынки рассудили схожим образом – упали как акции, так и облигации. Германский DAX потерял по итогам дня 0,27%, а французский CAC 40 – 0,26%. Общеевропейский индекс Stoxx 600 снизился на 0,42%, откатившись на уровень июля.

Доходность немецких десятилетних Bund взлетала до 1,375%, а их аналогов из Франции – до 1,979%. На таком уровне и у тех, и у других она в прошлый раз была в июне, а ранее – в 2014 году. Но простор для дальнейшего роста у доходностей теперь, похоже, есть.

