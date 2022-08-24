Кабмин направит 120 млрд рублей на поддержку инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики

Правительство РФ выделило 120 млрд руб. из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на поддержку инфраструктурной программы «Фабрика проектного финансирования».

Об этом сообщает пресс-служба российского кабмина.

«Решение позволит обеспечить кредитование инвестиционных проектов, реализуемых в приоритетных отраслях экономики, и привлечь в программу новых инвесторов», — говорится в сообщении. Уточняется, что средства будут направлены оператору программы, госкорпорации ВЭБ.РФ, по поручению Владимира Путина.

Согласно распоряжению, которое подписал премьер Михаил Мишустин, средства ФНБ будут размещаться на субординированном депозите в ВЭБ.РФ под 7,5% годовых. Финансироваться будут «крупные самоокупаемые проекты, помогающие перезапустить инвестиционный цикл в экономике»; в первую очередь, это электростанции, промышленные объекты и дороги. «Выделенные ресурсы обеспечат их кредитование в объеме полутриллиона рублей», — указывается в пресс-релизе.

По словам Михаила Мишустина, поддержка даст предприятиям возможность ускорить развитие, увеличить число рабочих мест «и в изменившихся условиях реализовать планы по выпуску новой продукции, пользующейся спросом на рынке».

«Фабрика проектного финансирования» основана в 2018 году, она стала новым механизмом привлечения инвестиций. Программа позволяет компаниям получать крупные кредиты на льготных условиях для реализации инвестпроектов в приоритетных отраслях экономики. Займы выделяются на проекты стоимостью от 3 млрд руб. Кредиторами выступают ряд банков и ВЭБ.РФ, который также является координатором программы, проводящим отбор и экспертизу. В настоящий момент к программе подключены около 40 инвестпроектов на общую сумму 3 трлн рублей; из них по 17 проектам подписаны договоры синдицированного займа общей стоимостью свыше 1 трлн руб. Среди наиболее значимых — строительство горно-металлургического комбината в Забайкалье, электрометаллургического комплекса под Нижним Новгородом, а также завод по производству аммиака и карбамида в Ленинградской области.

О необходимости поддержать «Фабрику проектного финансирования» и предоставить ей дополнительный капитал в 120 млрд руб. Владимир Путин говорил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Накануне, 23 августа, на встрече с главой государства председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов заявил, что соответствующие решения приняты. «Мы сейчас уже с правительством, с Министерством экономического развития обсуждаем, какие новые проекты запустить для того, чтобы поддержать инвестиционный цикл в Российской Федерации в этих сложных условиях», — сказал Шувалов. Он уточнил, что в приоритете сейчас проекты новой промышленности. «Мы живем теперь в условиях, когда совершенно другие потребности, например в нашей авиационной технике», — пояснил он.

Глава госкорпорации добавил, что в настоящий момент запросы рынка требуют расширения производственных возможностей существующих предприятий, выпускающих авиатехнику. «Поэтому мы включаемся полностью по просьбе правительства в эту работу, с тем чтобы расширить мощности по производству самолетов и двигателей. Это мы воспринимаем для себя как первоочередную задачу», — подчеркнул Шувалов. Он отметил, что запланированные ранее проекты, в частности, модернизация электрического городского транспорта и ЖКХ, будут реализованы в полном объеме.