Какие расцветки дизайнерских ковров актуальны в 2022 году?

Перечислим топ-5 выдающихся оттенков, по мнению дизайнеров Ansy и Pantone. В списке, классические, проверенные временем цвета, а также инновационные решения, представленные в текущем году. Как они влияют на настроение и атмосферу в интерьерах? В каких помещениях лучше всего смотрятся? Читайте до конца.

Стабильный - серый

Последние 3-5 лет серый не выпадает из трендов, стойко удерживая свои позиции. И не спроста. Это универсальный цвет, который отлично вписывается в монохромные и контрастные интерьеры.

Он легко сочетается с желтым, розовым, синим и другими оттенками, открывая массу комбинаций.

Особенно лаконично серые ковры смотрятся в гостиных и спальнях, выполненных в скандинавском стиле.

Для достижения максимального эффекта от такого полотна, стоит обратить внимание на изделие с мелким фактурным орнаментом разных тональностей (в спектре серого цвета).

Расслабляющий - розовый

Розовый ковер идеально подходит для детской комнаты или спальни. Хотя дизайнеры утверждают, что он может стать украшением гостиной или зала. От него приятно веет безмятежностью и релаксом — тем, чего так не хватает последнее время, учитывая какие события происходят в мире.

Доказано, что розовый расслабляет и настраивает на оптимистичный взгляд в будущее.

Он ассоциируется с восходящим солнцем — символом надежды.

В зависимости от оттенка и окружающей обстановки может стать лаконичным дополнением интерьера или его главной составляющей.

Лучше всего розовый смотрится вместе с постельными оттенками коричневого и серого.

Жизнерадостный - оранжево-желтый

Оранжево-желтый, как и розовый ассоциируется с солнцем, которое несет в себе тепло и позитив. Последние 2-3 года такая яркая палитра все чаще используется в помещениях, куда попадает мало света, например, в темной гостиной. Однако, это не значит, что ковер с такой расцветкой нельзя положить на пол светлого, просторного зала. Просто в таком случае, лучше использовать полотно с яркими, но аккуратными вкраплениями оранжево-желтого. Особенно это актуально в перегруженных интерьерах.

Если вам не по вкусу ноты оранжево-желтого, но есть желание создать атмосферу с природными оттенками, можно использовать терракотовые цвета. Они смотрятся естественно, более приглушенно и наполняют интерьер спокойствием, умиротворением, при этом не лишая комнату тепла и уюта. Идеальный баланс!

Терракотовые оттенки можно использовать в тандеме с теплыми и холодными тонами.

Заманчивый - зеленый

Продолжая тематику природных оттенков, нельзя не отметить модные в 2022 году зеленые оттенки «аделин» и «зеленую мяту» — максимальное единение с природой, спокойствие и позитивная энергетика. Дизайнеры рекомендуют добавлять ковер с такой тональностью в жилые комнаты.

Помимо умиротворяющего эффекта, зеленый еще очень универсален. Он сочетается со всеми топовыми расцветами, перечисленными выше (с розовым, оранжево-желтым, серым).

Виртуозный - VERY PERI

VERY PERI или сине-фиолетовый с вкраплениями пурпурного — это последний писк цветовой моды в 2022 году от компании Pantone. Он неразрывно связан с надеждой и уверенностью в будущем, несмотря ни на что.

Кроме того, ковры с пурпурными, сине-фиолетовыми оттенками — это необычно, свежо и изящно. То что нужно современному интерьеру квартиры или загородного дома! VERY PERI поможет добавить в комнату яркий, но при этом ненавязчивый акцент, создавая сказочную, расслабляющую атмосферу.

Резюмируем

Цветовая палитра ковров в 2022 году находится практически «под полным контролем« природных оттенков, которые ассоциируются с позитивом, надежной и гармонией. Каждый из предложенных вариантов достаточно универсален и может быть использован в симбиозе с «родственными» и контрастными цветами. Главное, выбирая какой купить дизайнерский ковер в интернет-магазине, не забывайте о том, что будет по душе именно вам. Не бойтесь создать свой тренд и свои правила!