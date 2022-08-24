Мишустин оценил исполнение бюджета в первом полугодии

Результаты исполнения бюджета РФ в первом полугодии достойные, несмотря на внешнее давление, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин на заседании кабмина. По его словам, доходы выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а расходы остались на том же уровне.

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«Несмотря на сильнейшее внешнее давление, как на отдельные компании, так и на экономику нашей страны, результаты в целом достойные. Доходы за первое полугодие выросли почти на четверть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составили свыше 14 трлн рублей, расходы – чуть более 12,5 трлн рублей, то есть сохранились на том же уровне, что и за первые шесть месяцев прошлого года», — цитирует пресс-служба Мишустина.

Он также отметил, что кассовое исполнение бюджета идет в соответствии со сроками, что особенно важно для регионов, отраслей и населения, своевременно получающих средства, предусмотренные в основном финансовом документе страны.

«На треть снизился объем государственного внешнего долга. Это важная составляющая для обеспечения сбалансированности бюджетной системы. Таких результатов удалось добиться благодаря оперативным действиям при активной поддержке президента, в том числе за счет масштабного пакета мер помощи наиболее незащищенным гражданам, малому и среднему бизнесу, системообразующим предприятиям, целому ряду отраслей. Были перенесены на более позднее время сроки уплаты налогов и сборов, расширен доступ к программам льготного финансирования», — сообщил Мишустин.