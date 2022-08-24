Недостижимый потолок: у Запада не получается ограничить цену российской нефти

Страны ОПЕК+ в августе увеличили добычу на 648 тысяч баррелей в сутки. На легальный рынок поставок в ближайшее время ожидается выход Ирана. Казалось бы, два этих события должны заставить цены на нефть падать. Однако в среду сорт Brent достиг 101,21 доллара за бочку.

Дело в том, что приближается 5 декабря, когда Евросоюз запретит импорт российской нефти танкерами, а G7 объявят потолок нефтецен. При этом полностью заместить поставки из России, как считает большинство аналитических агентств, не удастся.

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Гильотина для «Дружбы»

В прошлом году глобальный экспорт нефти, согласно данным ОПЕК, составил немногим более 2,3 млрд тонн или 41,2 млн баррелей в сутки, что физическом объеме немного меньше, чем в 2020-ом — минус 1,9%. В поставках сырой нефти — почти 230 млн тонн — Россия заняла второе место после Саудовской Аравии. Это принесло российской экономики более 110 млрд долларов. А с учетом экспорта ещё и нефтепрдуктов, РФ заняла третье место после США и Саудовской Аравии. При любом раскладе наша страна в 2021 году стабильно обеспечивала 11% глобального нефтяного рынка. Полностью лишить мировой рынок от таких объемов практически невозможно.

Ситуация с поставками российских сырой нефти и нефтепродуктов в страны ЕС выглядит еще выигрышнее. В прошлом году в Евросоюз было экспортировано около 108 млн тонн (в среднем 3,2 млн бар/сутки) на сумму свыше 50 млрд долларов. Это составляет 33% от общего экспорта в ЕС. Российские нефтепродукты занимают 20%.

Отказ от таких объемов в пользу других поставщиков еще в начале этого года казался для большинства экспертов нефтяного рынка просто немыслимым. Тем более в короткие сроки. И в любом случае такого рода стратегическая операция грозит резким ростом нефтяных цен, вплоть, как прогнозирует ряд аналитиков, до 200 за баррель.

Однако санкционная логика Еврокомиссии привела все-таки к объявлению 30 мая частичного эмбарго на поставки российской сырой нефти и нефтепродуктов. Запрет на заходы в европейские порты танкеров с российской нефтью вступает в окончательную силу 5 декабря этого года, перекрытие в полной мере нефтепродуктов — 1 февраля 2023 года. Эта рестрикция стала частью так называемого шестого пакета санкционных мер Евросоюза.

До 2024 года разрешены поставки нефти по трубопроводу «Дружба». Пока это треть поставок в ЕС. По северной ветке «Дружбы» нефть идет в НПЗ в городах Plock (Польша), Leuna и Schwedt (Германия). По южной — в города Duna (Венгрия), Bratislava (Словакия) и Litvinov (Чехия). Однако правительства Польши и Германии заявили об отказе от «Дружбы» к концу этого года. Если это произойдет на самом деле, то с начала будущего года поставки в ЕС рухнут до 10% от всего нынешнего уровня, то есть немногим более 300 тысяч баррелей в сутки.

В глобальном плане, как подсчитали в международном рейтинговом агентстве Fitch, частичное эмбарго Евросоюза против российской нефти может привести к уходу четверти её поставок на глобальный рынок уже к концу этого года. В физическом выражении это составит 2-3 млн баррелей в сутки, уверены в Fitch. Поэтому даже частичное эмбарго ЕС может оказать «значительное влияние на глобальную нефтяную торговлю», так как более 30% импорта ЕС нуждается в замещении из других регионов.

Более того, аналитики агентства исключают возможность полной замены российской нефти в Европе. Дело лишь в инфраструктурных ограничениях и логистических сложностях.

ЕвроНПЗ для Urals

Необходимо пояснить о каких барьерах перед эмбарго предупреждает Fitch. Дело в том, что значительная доля европейских НПЗ приспособлена к переработке именно российского высоко сернистого сорта Urals. В Италии, Испании, Греции такого рода НПЗ большинство. Есть они и в Нидерландах, и в Германии. Не случайно в январе-феврале этого года (до 24 февраля) цена на российский нефтяной коктейль впервые в истории превысила котировки марки Brent. Но ненамного. Всего на 1-2 доллара. Но до этого Urals на такую величину стабильно отставала от североморской марки.

Конечно, после введения разного рода санкций, в результате которых банки практически любых юрисдикций стараются либо вообще отказаться от транзакций с российской нефтью, либо резко повысили свою маржу (то же самое сделали транспортные и страховые компании) скидка на Urals достигла 20-30 долларов за баррель. В последнее время российская основная марка торгуется в пределах 72-89 долларов за баррель (в зависимости от стоимости Brent). Можно предположить, что если 24 августа Brent стоил более 101 доллара, то контракт на Urals может составить около 72 долларов. Но в любом случае это выше, чем средняя прошлогодняя цена на 7-8 долларов за бочку.

Эмбарго на Urals приведет к тому, что все оборудование на вышеозначенных НПЗ придется очищать от следов серы. Плюс необходимо будет поменять катализаторы. Все эти работы затратные и, по оценкам экспертов, могут занять до полугода.

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Не удивительно, что, по данным Bloomberg, в августе резко увеличились поставки российской нефти в ряд стран ЕС. Так, с 12 по 19 августа они достигали 3,41 млн баррелей в сутки. Для сравнения, в страны Азии — 1, 71 млн. В июле было 2,1 млн баррелей. Вывод прост. Европейские НПЗ, перерабатывающие сернистую нефть, спешат пополнить на зиму запасы произведенного из российской нефти ГСМ.

Однако НПЗ, расположенные в морских портах, теоретически могут через полгода — год отказаться от Urals. Сложнее ситуация на НПЗ, запитанных на нефтепровод «Дружба». Напомним, что по этому трубопроводу, который считается самым протяженным в мире, в страны ЕС в прошлом году поступило 34% от всего российского нефтяного экспорта — более 35 млн тонн.

Financial Times 24 августа сообщила, что большие проблемы возникли как раз на НПЗ в немецком городе Шведт, получающим нефть по «Дружбе». Как уже упоминалось выше, канцлер Олаф Шольц обещал отключиться от российского трубопровода к 5 декабря, в день, когда вводится запрет на танкерные поставки российской нефти в ЕС. Предполагалось получать нероссийскую нефть через морские порты Гданьск (Польша) и Росток (Германия). Трубопроводные мощности для перенаправки нефтяных потоков еще полностью не готовы. Но считалось, что к декабрю это будет сделано.

Однако сейчас выяснилось, что Польша не намерена направлять нефть в Шведт, так как 54% акций местного НПЗ принадлежит «Роснефти». Мощности терминала в Ростоке ограничены. Между тем, НПЗ в Шведте обеспечивает в Восточной Германии 100% поставок дизельного топлива. А с 1 февраля 2023 года дизтопливо из России будет запрещено. При этом на НПЗ занято 1100 сотрудников, которые рискуют потерять работу.

Каких-либо решений по поиску замены нефти из «Дружбы» пока не предлагается. Поэтому ряд российских экспертов полагают, что от «Дружбы» в этом году Германия отказаться не сможет. Тем более, что Еврокомиссия разрешила использовать трубопровод до конца 2024 года. Скорее всего, на это пойдет только Варшава. В результате к концу года поставки российской нефти в ЕС упадут не на 2-3 млн баррелей в сутки (до 10% от показателя прошлого года), как прогнозирует Fitch, а на лишь до 1,4-1,6 млн баррелей. То есть, на 50-60%.

Такой прогноз может оказаться близким к действительности еще и потому, что после введения частичного эмбарго отследить все морские поставки будет весьма сложно. Конечно, регуляторы ЕС ужесточают химический контроль над поступающей нефтью. В Брюсселе утверждают, что фактически пресекли поставки так называемой балтийской смеси, полученной в результате соединения либо Urals, либо российского дизтоплива с другими сортами 50/50.

Между тем, постоянно изобретаются новые формулы. К тому же, по данным ряда западных СМИ, в море находятся более сотни танкеров неизвестной юрисдикции, которые невозможно отследить из-за отключенных транспондеров. Именно на них уже сейчас нефть в основном и поступает, если не напрямую в европейские порты, то перекачивается в открытом море на юридически чистые борты.

Саудиты играют за себя

«Скоро мы начнём работу над новым соглашением (ОПЕК+ - прим. «Эксперт») на период после 2022 года на базе нашего предыдущего опыта, успехов и достижений», — заявил министр энергетики Саудовской Аравии, принц Абдель Азиз бен Сальман в интервью Bloomberg 22 августа. Он также отметил, что в альянсе намерены сделать новое соглашение более эффективным. Действие предыдущего завершается 30 сентября.

Заявление более принца является более, чем важным для России. Во-первых, Эр-Рияд несмотря на давление США не намерен вытеснить Россию из альянса ОПЕК+. Во-вторых, что даже важнее, альянс приступил к разработке нового механизма удерживания нефтяных цен на нужном именно ему, а не Западу, уровне.

Сейчас трудно прогнозировать, какие цены установятся в конце года. Но ОПЕК прогнозирует, что возможный профицит нефти на мировом рынке может составит не более 1 млн баррелей в сутки вместо предполагаемых ранее 1,4 млн. Это означает, что даже при самом скромном снижении российских поставок нефти в ЕС (например, только в два раза, а не 90%), образуется глобальный дефицит в 0,5-0,6 млн баррелей в сутки. Что неизбежно будет играть в сторону по крайней мере сохранения цены на уровне 100-110 долларов за бочку. А при большем снижении российских поставок цена может дойти и до 200 долларов.

Конечно, Саудовская Аравия и ОАЭ могут восполнить нехватку нефти на глобальном рынке. По данным Международного энергетического агентства, у двух этих стран есть свободные ресурсы в 3 млн баррелей в сутки. К тому же на грани заключения находится сейчас возобновляемая ядерная сделка с Ираном. В результате на рынок может быть выброшено 1-1,5 млн баррелей иранской нефти.

Но в Эр-Рияде, несмотря даже на личные уговоры американского президента Джо Байдена (в июле он посетил столицу саудитов), не торопятся идти на встречу Вашингтону. Появляются даже сообщения о том, что в случае выхода на рынок иранской нефти, Саудовская Аравия сократит на означенный объем добычу и экспорт.

Саудиты опасаются резкого крушения нефтяных цен. Провальный 2020 год показал, что уже при падении цены ниже 70 долларов за баррель у них образуется дефицит бюджета. Вероятно, Эр-Рияд не поддержат инициативу G7 по установлению потолка нефтецен для России уже 5 декабря, в день старта частичного эмбарго ЕС.

Решение о потолке было принято на саммите G7 в конце июня. Согласно разного рода утечкам ценовой потолок может быть установлен на уровне $48 за баррель. Но ниже, чем в два раза по сравнению со стоимостью Brent.

В Вашингтоне, где эта идея созрела еще в марте, понимают, что потолок не рухнет только в случае его установки в большинстве стран-потребителей. Поэтому эмиссары американского Минфина объездили за лето большинство стран-потребителей и даже производителей.

Особых успехов пока нет. По крайней мере никто кроме членов G7 потолочную идею не поддержал. Конечно, теоретически, например, Индия (она внимательно прислушивается к американским предложениям) может и поддержать сверхнизкие цены на российскую нефть. Но и в России, теоретически могли бы пережить заокеанский потолок. Наш федеральный бюджет верстается без дефицита при цене на нефть в 40-42 доллара за бочку. Именно на таких уровнях устанавливалась цена отсечения в 2020-2021 годах.

Впрочем, при таком положении вещей может сложиться ситуация, в которой вся российская нефть будет скуплена с огромной маржой. А что тогда делать Саудовской Аравии? Также продавать по цене ниже 50 долларов? В этом случае её бюджет не сойдется.

Таким образом, России и Саудовской Аравии есть о чем договориться в октябре в рамках ОПЕК+. И, скорее всего, с ценовым потолком для российской нефти у G7 ничего не выйдет.