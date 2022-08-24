Нефть дороже 100 долларов будет поддерживать рублевые активы

В среду в начале торгового дня по российскому рынку акций прошла волна небольшой коррекции. После 4-х дней роста инвесторы решили зафиксировать часть спекулятивной прибыли. В очень небольшом минусе в первые полтора часа торгов были практически все «голубые фишки», среди них лишь «Газпром», «Лукойл» и «Роснефть» слабо подрастали, отыгрывая ушедшую выше $100 за баррель нефть. Впрочем, интересные бумаги есть и в другом эшелоне, о чем будет сказано ниже.

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Нефть же продолжает рост на вчерашних заявлениях министра энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальмана. В частности, с учетом его намека на возможность снижения добычи расширенным картелем как ответ на проблему снижения ликвидности рынка нефти.

С одной стороны, если ОПЕК+ примет решение об уменьшении добычи, то спотовый рынок этого не почувствует, поскольку картель и так добывает более чем на 2 млн баррелей в сутки меньше, чем мог бы в соответствии с квотами. С другой стороны, если посмотреть на газ, который сейчас торгуется в Европе по $2750 за тысячу кубов, то в рамках исторического соотношения цен этих энергоносителей баррель нефти должен быть в разы дороже нынешних $100.

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Скорее всего, дальнейшую динамику нефти определят спекулянты, которые либо погонят ее в сторону $115, либо опустят к поддержке на уровне $93.

Но пока нынешние цены на нефть будут оказывает весомую поддержку рублевым активам. Даже если нефть сегодня стабилизируется около отметки $100, не исключено, что во второй половине дня фондовые «быки» активизируются.

Техническая картина по Индексу Мосбиржи благоволит продолжению покупок: индикатор вчера сумел закрыться выше сопротивления 2240-2250 пунктов, и теперь технической целью его движения выступает район 2450-2500 пунктов.

Чуть хуже рынка выглядят акции металлургов. Они по-прежнему находятся в нисходящем тренде, и инвесторы ищут более безопасные идеи. Не исключено, что спрос на акции сталеваров начнется в конце месяца, если рубль последует многомесячной тенденции дешеветь после прохождения пика налогового периода.

В числе аутсайдеров торгов много малоликвидных бумаг компаний «новой экономики» и потребительского сектора, хорошо выросших в последние пару недель.

В числе же лидеров роста расположились акции «Алроса». Bloomberg пишет, что российская компания продает сейчас алмазы более чем на $250 млн в месяц, что лишь на $50-100 млн меньше уровня, чем был до начала спецоперации. Издание отмечает, что большая часть продукции продается в Индию, а оплата производится рупиями.

Техническая картина по акциям «Алроса» «бычья». Бумага отрабатывает восходящую фигуру «двойное дно» и уже ушла выше линии поддержки нисходящего тренда от середины сентября прошлого года. Ближайшее сопротивление располагается примерно в 6% выше нынешних цен бумаги, а в случае его пробоя потенциал роста составит еще около 14%.

Хорошо растут и малоликвидные акции банка «Санкт-Петербург» и МКБ. Не исключено, что, видя динамику этих бумаг, инвесторы вновь начнут более активно покупать Сбербанк, который, в свою очередь, может стать драйвером подъема всего рынка.

В целом же, если рынок не получит порцию новостей, то сегодня стоит ждать вялых торгов с небольшим изменением Индекса Мосбиржи.

Все пока спокойно и на валютном рынке: курс российской валюты держится в районе 60 руб. за доллар. Завтра последний день уплаты таких налогов как НДС, НДПИ и акцизы, поэтому во второй половине дня рубль может начать среднесрочную волну снижения.