Особенности выбора натяжных потолков

В качестве декора иногда использовалась лепнина, которая помогала придать определенный объем традиционным потолкам.

Современные тенденции – структурные потолки

В настоящее время в интерьерном дизайне в цене не только высокие потребительские свойства различных материалов и конструкций, но и их художественная своеобразность, оригинальность и креативные нюансы. В связи с этим все большее распространение получают нестандартные конструкции натяжных потолочных систем, с которыми можно ознакомиться, например на сайте https://ldr-shop.ru/natyajnie_potolki/. Здесь вы найдете:

многоуровневые потолки;

сатиновые и вельветовые натяжные потолки;

полотна натяжных потолков, выполненные в сочетании нескольких цветовых оттенков и вариантов фактуры;

стилевые натяжные системы;

структурные потолки.

Потолки с использованием структурных покрытий специалисты-отделочники научились создавать достаточно давно. С этой целью применялась структурная штукатурка, деревянные, гипсокартонные покрытия. Натяжные структурные потолки, так же как и глянцевые, предоставляют совершенно новые возможности в оформлении помещений, благодаря сочетанию уникальных качественных и эксплуатационных свойств.

Структурные потолки – шаг за горизонт

Структурные натяжные потолки могут быть использованы в любом помещении, в зависимости от требований внутренней архитектуры и эстетики. Для их создания могут быть использованы различные виды тканей и конструктивных элементов. Специалисты готовы разработать, изготовить и профессионально установить структурный потолок любого уровня сложности – с высочайшим качеством и в минимально возможные сроки. Структурный потолок отличается оригинальной конфигурацией и наличием объемных элементов, особо украшающих конструкцию.

Отдельно стоит сказать о зеркальных натяжных потолках. Если вы заинтересовались в установке зеркал на потолок, то лучше всего, чтобы они были цельными. Это стало возможным благодаря появлению гипсокартонных конструкций, в которые монтируются большие цельные зеркала. Следующим этапом стало покрытие всего потолка цельным зеркальным полотном. Но это оказалось довольно дорогим и трудоемким процессом, недоступным для широкого круга потребителей.