Оттава и Берлин договорились об экспорте водородного топлива из Канады в ФРГ

Премьер Канады Джастин Трюдо и канцлер Германии Олаф Шольц заключили соглашение о начале поставок канадского водородного топлива с 2025 года.

Об этом пишет «РИА Новости».

«Правительства Канады и Федеративной Республики Германия подписали совместную декларацию о намерениях по созданию канадского-немецкого водородного альянса», — приводит агентство слова ведущего церемонии подписания документа.

Как отмечает Associated Press, Оттава собирается построить завод с нулевым уровнем выбросов, который будет использовать энергию ветра для производства водорода и аммиака на экспорт.

Шольц заявил, что Канада является предпочтительным партнером ФРГ в связи с планами Берлина по отказу от российских энергоносителей. «Будущее за водородом: мы создадим общий рынок с Канадой к 2025 году. Я рад заключенному сегодня соглашению. Речь идет об инвестировании и построении цепочек поставок. Спасибо премьеру Джастину Трюдо: Канада является сильным партнером и большим другом», — написал немецкий политик в соцсети.

Стороны подписали документ в ходе визита Шольца в канадский город Стивенвилл (провинция Ньюфаунленд и Лабрадор). Канцлер Германии находится в Канаде с трехдневным визитом. Стороны намерены договориться о долгосрочном энергетическом сотрудничестве, в первую очередь о поставках сжиженного природного газа (СПГ) взамен российского трубопроводного.

Напомним, российский «Газпром» из-за отсутствия турбины, которая была отправлена на ремонт в Канаду, был вынужден сократить поставки по трубопроводу «Северный поток» до 20%. Двигатель не могли вернуть в связи с санкциями Оттавы; позже его отправили в Германию. Единственная на данный момент турбина «Северного потока» будет остановлена 31 августа на трое суток на ремонт, транзит газа в это время осуществляться не будет.

До начала спецоперации на Украине и введения санкций поставки из РФ составляли более половины от всего импортируемого Германией газа. Согласно данным Министерства экономики и защиты климата ФРГ, по состоянию на конец июля доля поставок российского газа сократилась примерно в два раза. В Берлине неоднократно выражали опасения, что Россия может перекрыть транзит газа. В Кремле в ответ на это заявляли, что РФ является ответственным и добросовестным поставщиком.